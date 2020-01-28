Baro Başkanı Ahmet Atam'dan Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baro Başkanı Ahmet Atam'dan Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti - Son Dakika

Baro Başkanı Ahmet Atam'dan Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti

6 saat önce

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Baro Başkanı Ahmet Atam'dan Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti, System.String[]

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.


Başkan Ceyhun, "Hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere bizleri ziyarete gelen Baro Başkanı Ahmet Atam'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Baro Başkanı Ahmet Atam da, Ceyhun'a görevinde başarılar diledi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
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