Baro Başkanı Ahmet Atam'dan Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti - Son Dakika

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Baro Başkanı Ahmet Atam'dan Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti
6 saat önce
Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Sebahattin Ceyhun'a tebrik ziyaretinde bulundu.
Başkan Ceyhun, "Hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere bizleri ziyarete gelen Baro Başkanı Ahmet Atam'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Baro Başkanı Ahmet Atam da, Ceyhun'a görevinde başarılar diledi. - KÜTAHYA
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