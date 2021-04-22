Baro Başkanı Aktürk: "23 Nisan, ülkemizin milli egemenliğinin en önemli dönüm noktalarından biridir" - Son Dakika

Baro Başkanı Aktürk: "23 Nisan, ülkemizin milli egemenliğinin en önemli dönüm noktalarından biridir"

22.04.2021 09:54
Baro Başkanı Aktürk:

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "23 Nisan, ülkemizin milli egemenliğinin en önemli dönüm noktalarından biridir" dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "23 Nisan, ülkemizin milli egemenliğinin en önemli dönüm noktalarından biridir" dedi.

Başkan Aktürk, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Milli Mücadele'nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. yılını, Ülkemiz ve dünyadaki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. 23 Nisan, ülkemizin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Diğer taraftan çocuklarımız için de bayram olarak kutlanmaktadır. İstiklal Harbi esnasında aziz milletimiz bir büyük seferberlik gerçekleştirmiş, birlik ve beraberlik içinde mücadele vererek zafere ulaşıp, Cumhuriyetimizi ilan etmiştir.

23 Nisan 1920'de, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" temel ilkesi ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığımızı tüm dünyaya ilan etmiştir. TBMM, aziz milletimizin, vatan ve bayrak sevgisinin, bağımsızlığa olan büyük başarısının yanında; başka milletlerin bağımsızlık mücadelelerine örnek olmuştur. 23 Nisan; demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini, umudunu gösterir.

Biz çocuklarımıza güveniyoruz, tarihlerinden aldıkları özgüvenle büyük başarılara imza atacaklardır. 23 Nisan Çocuk Bayramının bütün dünya çocuklarına sağlık, mutluluk, huzur ve sevinç getirmesini temenni ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bize bu güzel vatanı armağan eden tüm Şehit ve Gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Yaşama sevincimiz olan çocuklarımızın bayramını kutluyoruz." - ERZİNCAN

Baro Başkanı Aktürk: 23 Nisan, ülkemizin milli egemenliğinin en önemli dönüm noktalarından biridir

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Milli, Baro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Baro Başkanı Aktürk: '23 Nisan, ülkemizin milli egemenliğinin en önemli dönüm noktalarından biridir' - Son Dakika


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