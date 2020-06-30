Baro Başkanı Aktürk: "Bugün bizler de aynı coşku ve heyecanla Atatürk'ün Erzincan'a ilk... - Son Dakika

Baro Başkanı Aktürk: "Bugün bizler de aynı coşku ve heyecanla Atatürk'ün Erzincan'a ilk...

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 101. yıl dönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 101. yıl dönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

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Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Erzurum Kongresine katılmak üzere yaptığı yolculuk sırasında 1 Temmuz 1919 tarihinde ilimize gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlamanın sevincini yaşayan hemşerilerimiz, birlik ve beraberlik içerisinde onu bağrına basarak, coşkuyla karşılamışlar ve şehrimizi onurlandırmasının mutluluğunu yaşamışlardır. Bugün bizler de aynı coşku ve heyecanla Büyük Önder'in Erzincan'a ilk teşriflerinin 101. yıl dönümünü kutluyoruz. 1 Temmuz tarihi bağımsızlık güzergahının önemli duraklarından biri olan Erzincan için, ayrı bir öneme sahiptir.


Erzincan halkı, o zor günlerde, işgal güçlerinin tüm baskı ve zorlamalarına rağmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bağımsızlık yolunda, her türlü desteği tereddütsüz vermiştir. Türk Milleti'nin yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her türlü zaferin milletin eseri olduğunu ifade eden Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Kurtuluş Savaşı, halkımızın vatan ve millet sevgisi, sabrı, azmi ve imanı ile kazandığı tarihi bir savaştır. Eşsiz bir zaferle taçlandırılan milli mücadelede halkımız tek yürek olmuş, tüm yokluk ve sıkıntılara rağmen birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilemiş ve zafere ulaşmıştır. Bugün bizler de, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne ulaşmak için çalışıyor, birlik ve beraberlik içerisinde cennet vatanımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Erzincan'a gelişinin 101. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz." - ERZİNCAN

Mustafa Kemal Atatürk, Erzincan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:53 Kaynak: İHA

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