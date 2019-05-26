Son Dakika Haberleri: Baro Başkanı Aktürk, Erzincan Lisesi öğrencileriyle Kariyer Söyleşi Programında bir araya geldi

Baro Başkanı Aktürk, Erzincan Lisesi öğrencileriyle Kariyer Söyleşi Programında bir araya geldi

8 saat önce

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Erzincan Lisesi öğrencileriyle Kariyer Söyleşi Programında bir araya geldi.

Baro Başkanı Aktürk, Erzincan Lisesi öğrencileriyle Kariyer Söyleşi Programında bir araya geldi, System.String[]
Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Erzincan Lisesi öğrencileriyle Kariyer Söyleşi Programında bir araya geldi.

Söyleşi programında konuşan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Mezunu ve mensubu olmaktan gurur duyduğum, bir asırdır eğitim veren Erzincan Lisesinde olmak, geçmişi yaşamak ve öğrenci arkadaşlarımla bir araya gelmek benim için çok mutluluk verici. Biz avukatız, bir gün herkese gerekiriz biz; hukukun üstünlüğü, adaletin tecellisi için onurlu bir mücadele gerçekleştiriyoruz, iyi ki avukatız, diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Türk Milletinin yargıdaki temsilcisi avukatlardır. Hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesi avukattır. Hakkın savunucusu, halkın sesiyiz bizler; topluma yön veren, mazlumun yanında olan, onurlu ve itibarlı bir mesleğin mensuplarıyız. Hukukçu olmak ayrıcalıktır." dedi.

Programı düzenleyen okul idaresine, katılımlarından dolayı tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Baro Başkanı Aktürk, öğrencilere hukuk fakültesini tercih edin önerisinde bulundu.

Söyleşide neden hukuk fakültesi?, okulu bitirince iş imkanları, hukukçu olmanın ayrıcalıkları, avukatlık mesleği, baronun faaliyetleri ve öğrencilik anılarından bahseden Aktürk, daha sonra öğrencilerin güncel konularla alakalı sorularını yanıtladı.

Aktürk, her zaman çocukların yanında olacaklarını ifade ederek, "Aydınlık geleceğimiz, yarınlarımız olan gençlerimizi aydınlatmak en önemli vazifelerimizden birisidir. Eğitime ve sosyal projelere katkılarımız sürecektir. Okulumuzla işbirliği halindeyiz, öğrencilerimiz için neler yapabiliriz, değerlendireceğiz." diye konuştu. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:02 Kaynak: İHA
Erzincan, Güncel
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