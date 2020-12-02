Baro Başkanı Aktürk: "Günlük hayata ve sosyal faaliyetlere etkin bir şekilde katılmak engelli bireylerimizin en doğal hakkıdır" - Son Dakika

Baro Başkanı Aktürk: "Günlük hayata ve sosyal faaliyetlere etkin bir şekilde katılmak engelli bireylerimizin en doğal hakkıdır"

02.12.2020 10:57
Baro Başkanı Aktürk:

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Günlük hayata ve sosyal faaliyetlere etkin bir şekilde katılmak engelli bireylerimizin en doğal hakkıdır" dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Günlük hayata ve sosyal faaliyetlere etkin bir şekilde katılmak engelli bireylerimizin en doğal hakkıdır" dedi.

Başkan Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1992 yılında Birleşmiş Milletlerin kararı ile 3 Aralık "Uluslararası Engelliler Günü" olarak kabul edilmiş; bu karar, 1993 yılı Mart ayında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun 1993/29 sayılı bildirisi ile 3 Aralık Gününün tüm dünyada engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının "tam ve diğer insanlara eşit ölçüde" sağlanması amacı için çalışılması gereken bir gün olarak tüm dünyaya duyurulmuştur.

O zamandan beri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir. Bugün toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan engellilerimizin istek ve ihtiyaçları ile sorunlarına dikkat çekilmesi, bu konuda toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılması bakımından önemli bir gündür. Günlük hayata ve sosyal faaliyetlere etkin bir şekilde katılmak engelli bireylerimizin en doğal hakkıdır. Engelli vatandaşlarımızın kaliteli yaşam sürmesi, yaşadıkları tüm engellerin ortadan kaldırılması, toplumla bütünleşmelerinin sağlanması, bir gün kendimizin veya yakınlarımızdan birinin engelli olabileceğini düşünerek onların yaşamlarının kolaylaştırılmasına yardım etmek; hepimizin hem Anayasal ve toplumsal görevi hem de sosyal sorumluluğudur.

Erzincan Barosu olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız; sosyal proje ve etkinliklere tam destek vereceğimizin bilinmesini isteriz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşlarımızın önündeki engellerin kaldırılmasına, kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesine, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olması temennisiyle engelli vatandaşlarımıza ve onların fedakar ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyoruz." - ERZİNCAN

Baro Başkanı Aktürk: Günlük hayata ve sosyal faaliyetlere etkin bir şekilde katılmak engelli bireylerimizin en doğal hakkıdır

Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler, Erzincan, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Baro Başkanı Aktürk: 'Günlük hayata ve sosyal faaliyetlere etkin bir şekilde katılmak engelli bireylerimizin en doğal hakkıdır' - Son Dakika


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