Baro Başkanı Aktürk: "Milletimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik ederim" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baro Başkanı Aktürk: 'Milletimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik ederim' - Son Dakika

Baro Başkanı Aktürk: "Milletimizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik ederim"

6 saat önce

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ederim" dedi.

Baro Başkanı Aktürk:

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ederim" dedi.


Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Rahmet ve mağfiretin bol bol verildiği kandiller durağı üç ayları içerisindeki kandillerden ikincisi olan Miraç Kandilini, 21 Mart Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağız.


Miraç Hadisesi; Peygamber Efendimizin, Allah'ın huzuruna kabul edildiği ve beş vakit namazın farz kılındığı mübarek bir andır.


Kandillerin insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel geceler olduğunu; Miraç Kandilinin de bu anlamda, toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır.


İnsanlarımızın, Yaradan'a daha derin bir şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyoruz.


Milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor; birlik ve beraberliğimize, sağlık, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyorum." - ERZİNCAN

Miraç Kandili, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:01 Kaynak: İHA

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