Son Dakika Haberleri: Baro Başkanı Aktürk; "Otizm eksiklik değil farkındalıktır, bizler de otizmli çocuklarımızın...
Son Dakika Güncel Baro Başkanı Aktürk; 'Otizm eksiklik değil farkındalıktır, bizler de otizmli çocuklarımızın...

Baro Başkanı Aktürk; "Otizm eksiklik değil farkındalıktır, bizler de otizmli çocuklarımızın...

7 saat önce

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Otizm eksiklik değil farkındalıktır, bizler de otizmli çocuklarımızın farkındayız ve onların yanındayız" dedi.

Baro Başkanı Aktürk;

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Otizm eksiklik değil farkındalıktır, bizler de otizmli çocuklarımızın farkındayız ve onların yanındayız" dedi.


Aksaray Mehmetçik İlkokulu'nun bazı velilerinin, özel eğitim sınıflarındaki otizmli öğrencilere karşı eylem yaptığını üzülerek öğrendiklerini kaydeden Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Otizmli çocukların, kendi çocukları ile aynı okulda öğretim görmelerine karşı çıkan velileri, öncelikle kınıyoruz. Tüm çocuklarımızın çok değerli olduğunu, insanların hiçbir sınıflandırmaya tabi tutulmadan ve ötekileştirilmeden bir arada yaşayabilme arzusu ve erdeminin ancak okul sıralarında kazandırılabileceğini, böylesine hassas bir konuda ayrımcılık yapmanın, toplumda derin tahribatlara yol açacağını hatırlatıyor, tüm okullarda otizmli çocuklarımızın eğitimi için gerekli şartların sağlanarak, ayrımcılığa yol açan her türlü uygulamaya son verilmesi gereğinin altını çiziyor ve tüm çocuklarımızın toplumumuzun bir parçası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.


Yaşanan bu üzücü olayla ilgili sorumluların tespiti için başlatılan soruşturma sonucunu beklemekle birlikte, bu olayın takipçisi olacağımızın da bilinmesini isteriz. Unutulmamalıdır ki, otizm eksiklik değil farkındalıktır, bizler de otizmli çocuklarımızın farkındayız ve onların yanındayız." diye konuştu. - ERZİNCAN

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitti, 5'inci kattan ölüme atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek Asker eğlencesinde havaya ateş açan Fatih Bulut'tan savunma: Hatalıyım, özür dilerim! İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:32:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baro Başkanı Aktürk; "Otizm eksiklik değil farkındalıktır, bizler de otizmli çocuklarımızın...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]