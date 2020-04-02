Baro Başkanı Aktürk'ten Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baro Başkanı Aktürk'ten Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı - Son Dakika

Baro Başkanı Aktürk'ten Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı

6 saat önce

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baro Başkanı Aktürk'ten Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı, System.String[]

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


2 Nisan'ın tüm dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edildiğini kaydeden Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"2 Nisan'da başlayan "Otizm Farkındalık Ayı" çerçevesinde tüm dünyada otizmle ilgili araştırmaların teşvik edilmesi ve bilinirliğin artırılarak, erken teşhis ve tedavinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Türkiye'de yaklaşık 450 bin otizmli birey olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan yaklaşık 125 bini 0-14 yaş grubunda ve sadece bin tanesi özel alt sınıflarda, bin tanesi kaynaştırma eğitiminde yer alıyor, diğerleri ise evlerinde bekliyor.


Bu veriler ışığında mevcut müfredat programlarının yenilenmesini ve eksik olan bilimsel dayanaklı 0-3 yaş ve 15 yaş üstü müfredat programlarının geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 125 bin otizmli çocuk için yeterli sayıda otizm konusunda uzmanlaşmış özel eğitim öğretmenine, yeterli sayıda dil ve konuşma bozuklukları uzmanına, yeterli sayıda uğraşı terapistine, daha sonra bu çocuklarımızın hem korumalı iş ortamlarına yerleştirilmelerine hem de grup evlerinde bağımsız yaşamalarını sağlayacak sosyal hizmet uzmanına ihtiyaç vardır. Devlette bütünlük esasına dayanarak, mevcut ve yeni yapılacak okullarda fiziki şartlar düzeltilerek özel eğitim sınıfları ve destek odalarının bulundurulması sağlanmalıdır.


Rehberlik Araştırma Merkezleri'nde otizmli çocuklarımızın eğitsel değerlendirmesini yapan kadroların, çağın gereksinimlerine uygun erken tanılama ölçeklerini kullanması için eğitimlerle desteklenmesi gerekmektedir. Devlet tarafından ödenen destek eğitim hakkının yeterli düzeye getirilmesi sağlanmalıdır. Genel olarak bireylerde toplumsal etkileşim ve iletişimin önemli ölçüde bozuk ve anormal gelişimi ile ilgi ve etkinliklerin belirgin sınırlılığı gibi özelliklerle kendini gösteren ve üç yaşından önce toplumsal etkileşim, toplumsal iletişimde kullanılan dil, sembolik ya da imgesel oyun, gibi alanlardan en az birinde baş gösteren gecikme ya da anormal işlevlere sahip yaygın gelişimsel bozukluğa "Otizm" denmektedir.


Otizm, çocuklarda beyin sistemindeki fizyolojik fonksiyonların ve kimyasal dengenin bozulmasıyla, üç yaşından önce ortaya çıkan yaygın gelişimsel bir bozukluktur. Bu bozukluk, çoğu kez genetik nedenlere bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Otistik çocukların eğitim sayesinde topluma kazandırılabildikleri ve kendi yaşamlarını ve bağımsızlıklarını kazanmalarında çok önemli olduğu açık ve nettir. Bireylerin en önemli öğretmenleri aileleridir. Ne kadar yoğun eğitim alınırsa alınsın, evde yapılan çalışmalar ve sergilenen tutumlar bireyin yaşamını ve bağımsızlık yolunda giden çalışmalarını önemli ölçüde etkilemektedir. Anne ve baba; çocuğunun yapabildiklerini ve yapamadıklarını iyi gözlemlemeli, çocuğu ihtiyaç duyduğu eğitimi alırken kendisinin de sorumlu olduğunu bilmeli, çocuğuna fırsatlar tanıyarak bağımsız yaşama hazırlayabilmelidir. Çocuklarımızın problemi ne olursa olsun, öncelikle bir çocuk olduğunu lütfen unutmayalım. Yaşı daha büyük olan çocuklarımızın da potansiyeline inanmaktan vazgeçmeyelim.


Birçok şeyin ve insanın farkına varmadan geçip gittiğimiz şu hayatta, bugün hep beraber bir şeyin farkına varalım." - ERZİNCAN

Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:03 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantinadan kaçan hasta: Sigara ve çay içemediğim için kaçtım
Günlük burç yorumları 2 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi         
15:14
Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu         
15:12
Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak         
14:52
TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin         
14:45
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı         
14:40
Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi         
14:32
Kahramanmaraşlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giyiyor Kahramanmaraşlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giyiyor         
14:25
Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin         
14:20
İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık         
14:15
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma         
14:04
Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı         
13:57
Kraliçe Elizabeth'e ahlaksız teklif! Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi Kraliçe Elizabeth'e ahlaksız teklif! Sapkın çift, prensin evini cinsel ilişki partisi için istedi         
13:35
Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı         
13:26
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı         
13:25
İmamoğlu, Erdoğan'ın İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi         
13:24
Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı         
13:20
Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak         
13:16
Ibrahimovic'ten emeklilik açıklaması: Ne istediğimi bile bilmiyorum Ibrahimovic'ten emeklilik açıklaması: Ne istediğimi bile bilmiyorum         
13:00
Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip         
12:53
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti         
12:51
Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız         
12:48
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı         
12:42
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüsle mücadeleyi korku ve panikle kazanamayız Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüsle mücadeleyi korku ve panikle kazanamayız         
12:31
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek         
12:27
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde         
12:18
Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı         
12:13
İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı         
12:08
Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:07
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi         
12:05
Karantina Selena Gomez'e yaramadı! Evli olan eski aşkı aklına geldi Karantina Selena Gomez'e yaramadı! Evli olan eski aşkı aklına geldi         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 15:29:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Baro Başkanı Aktürk'ten Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]