Baro Başkanı Aktürk'ten İHA'ya ziyaret - Son Dakika

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Gazeteciler Günü münasebetiyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Ziyarette İHA Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ile personellerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Aktürk, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün yıl dönümünde, öncelikle ilimizde görev yapan gazetecilerin bu anlamlı gününü kutlarım. Halkımız; gazeteciler sayesinde olaylardan haberdar olabilmekte ve onlar vasıtasıyla düşüncelerini ifade edebilmektedirler. Gazeteciler; halka haber ulaştırabilmek için çok zor şartlarda görev yapmakta olup bizlere en doğru haberi ulaştırmak adına mesai gözetmeksizin çalışmaktadırlar.

Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Günümüzde; doğru ve tarafsız habercilik anlayışı her zamankinden daha önemlidir. Basın kuruluşları ve gazeteciler, darbe girişiminin bastırılmasında ve duyurulmasında da çok önemli bir görev üstlenmişlerdir. İlkeli ve dürüst yayıncılık prensiplerinden ödün vermeyen, büyük bir özveriyle çalışan yerel ve ulusal basınımızın değerli üyelerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyoruz." dedi.

Akbuğa'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Odabaş'a teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN