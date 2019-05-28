Son Dakika Haberleri: Baro Başkanı Aktürk'ten İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü mesajı
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Baro Başkanı Aktürk'ten İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü mesajı

1 saat önce

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baro Başkanı Aktürk'ten İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü mesajı, System.String[]
Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı tarihimizin en muhteşem zaferlerinden birisi, dünya tarihinin seyrini değiştirip bir çağın kapanıp bir çağın açılma vesilesi, peygamber müjdesi olarak nitelendirilen İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünü, onurla ve gururla kutluyoruz.

İstanbul'un fethi; sadece Osmanlı ve Bizans Devleti'nin değil, kıtaların, milletlerin, medeniyetlerin, inançların tarihi seyrine de tesir etmiş büyük, çok yönlü ve etkili bir hadisedir. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Han'ın adaletli yönetimi altında hoşgörünün, dayanışmanın, bir arada barış içinde yaşamanın merkezi olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet Han, bu gün bile tüm insanlığın hasret kaldığı hoşgörüyü, tüm dinlere göstererek kimsenin din ve vicdan hürriyetine dokunmayarak can, mal ve namus güvenliğini teminat altına almıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünü kutluyor; bu kutsal şehri ilelebet vatan toprağı haline getiren Fatih Sultan Mehmet'i, şanlı ordusunu, Kahraman Ecdadımızı ve aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:10 Kaynak: İHA
Fatih Sultan Mehmet, Erzincan, İstanbul, Güncel
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