Baro Başkanı Aktürk: "Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baro Başkanı Aktürk: 'Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün... - Son Dakika

Baro Başkanı Aktürk: "Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün...

7 saat önce

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, adli ve idari yargıda sürelerin durdurulması hakkında, Adalet Bakanlığı'na 19 Mart 2020 tarihinde tüm barolar olarak müracaatta bulunulduğunu ifade ederek, "Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için;

Baro Başkanı Aktürk:

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, adli ve idari yargıda sürelerin durdurulması hakkında, Adalet Bakanlığı'na 19 Mart 2020 tarihinde tüm barolar olarak müracaatta bulunulduğunu ifade ederek, "Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu" dedi.


TBMM'de kabul edilen kanun gereğince yargılamalara ilişkin bütün sürelerin 30 Nisan'a kadar durdurulduğunu belirten Aktürk, "Korona virüsle mücadele destek paketi kapsamında TBMM Genel Kurulunda, verilen önergelerle 15 yeni kanun maddesi kabul edildi. 15 yeni madde, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine (2/2633) eklendi. Düzenlemeye, davaların ertelenmesi sebebiyle hak kayıplarını önlemek için de bir madde eklendi. Davaların ertelenmesi sebebiyle yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için süreler durduruldu. Tehlike bertaraf edildikten sonra süreler kaldığı yerden devam edecek. Yeni düzenlemeyle, duruşmalar ertelenecek ve süreleri geriye dönük olarak durdurulacak." dedi.


Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, konuyla ilgili detayları şöyle sıraladı:


"a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler;


6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dahil) tarihinden,


b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dahil) tarihinden,


30/4/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar durur.


Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar.


Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır.


Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini 6 ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu kararlar Resmi Gazete'de yayımlanır.


Aşağıdaki süreler yukarıdaki maddenin kapsamı dışındadır;


a) Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri.


b) 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler.


c) 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.


2004 sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında;


a) İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılır ve ilan için ücret alınmaz,


b) Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilir,


c) Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam eder,


ç) İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınır.


Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları;


a) Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu,


b) İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hakimler ve Savcılar Kurulu,


c) Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı,


belirler.


Düzenlemedeki en önemli başlıklardan biri de çek ve sicil affı. 24 Mart 2020 tarihine kadar karşılıksız çekten mahkum olanlar, karşılıksız çek bedelinin onda birini öderlerse cezaları durdurulacak. Kalan bedeli 2'şer ay arayla 12 taksitte öderlerse tamamen cezaları silinecek. Bir düzenlemede kredi borcu yüzünden takibe düşenler için yapıldı. Kredi kartı ve kredi borçlarını yılsonuna kadar yeniden yapılandıranlara sicil affı getirilecek. Bankaların kara listelerinden çıkarılacak bu kişilerin, kredi kullanmaları kolaylaşacak. Kanunun Cumhurbaşkanınca yayımlanması (AY md. 89, 104) müteakip yürürlüğe gireceğini belirtelim" - ERZİNCAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:34 Kaynak: İHA

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