Son Dakika Haberleri: Baro Başkanı Dursun: "Barolar ve TBB arasındaki konular, ülke gündeminden tamamen çıkarılmalı"
Son Dakika Güncel Baro Başkanı Dursun: 'Barolar ve TBB arasındaki konular, ülke gündeminden tamamen çıkarılmalı'

Baro Başkanı Dursun: "Barolar ve TBB arasındaki konular, ülke gündeminden tamamen çıkarılmalı"

7 saat önce

Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun yaptığı açıklamada; "Barolar ve TBB arasındaki konular, ülke gündeminden tamamen çıkarılmalı, karşılıklı saygı ve anlayışla, birlik ve hukuk ruhu devam ettirilmelidir" dedi.

Baro Başkanı Dursun:

Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun yaptığı açıklamada; "Barolar ve TBB arasındaki konular, ülke gündeminden tamamen çıkarılmalı, karşılıklı saygı ve anlayışla, birlik ve hukuk ruhu devam ettirilmelidir" dedi.


"Ülkemizin ve Yargının içinden geçtiği bu süreçte, Türkiye Barolar Birliğinin olağanüstü genel kurula götürülmesi, hiçbir fayda sağlamayacağı gibi, sağlıklı bir görüşme ve toplantı ortamının bulunmaması durumuna binaen, tam tersine Baroların kendi arasındaki ve TBB arasındaki kutuplaşma ve ayrışmayı daha da artıracağı endişesini taşıyoruz" diyen Başkan Dursun açıklamasında; "Bizim tek amacımız, Baroların ve TBB'nin Hukuk Kurumları olarak varlıklarını güçlü bir biçimde sürdürebilmelerini ve siyasetten tamamen uzak olarak, Birlik ruhunun devam etmesini sağlamaktır. Olağanüstü genel kurul yapmanın her türlü açıdan zorluğu nedenleriyle, olağanüstü genel kurul yerine, bir önceki Başkanlar toplantısında alınan ortak karar gereğince, ortalama 3 ayda bir, düzenli olarak yapılması kararlaştırılan, Başkanlar toplantısı yapılması, daha yerinde, uygun ve doğru olacaktır. Zira son Samsun mali genel kurulunda yaşananlar ve olanlar, hepimizin hafızasında daha yeni ve tazedir. Barolar ve TBB arasındaki konular, ülke gündeminden tamamen çıkarılmalı, karşılıklı saygı ve anlayışla, birlik ve hukuk ruhu devam ettirilmelidir. Bütün bu nedenlerle, Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadığımızı, kamuoyuna saygılarımızla duyururuz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:13 Kaynak: İHA
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