Baro Başkanı gelmeyince programın adını 'kelek' koydu

Program konuğu gelmedi, boş koltuğu çektiler

İZMİR - İzmir'de yerel bir kanalda yayınlanan 'Menderes Fırtınası' programının bu haftaki konuğu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 'adli yıl açılış töreni' davetini reddeden İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel olarak duyuruldu. Programın sunucusu Mustafa Ali Fırtına, Yücel'in programına katılacağını bildirip gelmemesi üzerine çok sert tepki göstererek, programa 'kelek' başlığını verdi.

İzmir'de yayın hayatına devam eden yerel kanalda her cumartesi Menderes Fırtınası isimli programı hazırlayıp sunan Gazeteci/Yazar Mustafa Ali Fırtına, programında buluşmak için onay aldığı İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel yayına gelmeyince yeni bir konuk çağırmayarak izleyenlere boş koltuğu gösterdi. Yücel'e çok sert tepki gösteren Fırtına, "Bugün bu saatte burada olması gereken İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel'in koltuğu gördüğünüz gibi boş. Şimdi gelin isterseniz programımın bugünkü 'kelek' bölümünün ayrıntılarını sizlere açıklayayım" ifadelerini kullandı.

Fırtına, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ile yaptığı görüşme ve yazışmaları aktardı. Fırtına, tanıtımdan yarım saat sonra mazeret öne süren İzmir Barosu Başkanı'na sunduğu alternatif çözüm önerilerinin de kabul edilmediğini belirterek, program sonunda da İzmir Barosu Başkanı'na, "Bugün acaba gerçekten şehir dışında mısınız? Şehir dışındaysanız sizin de onayınızla duyurulan bu programın yayına girmesine daha 3 gün olmasına rağmen önce çekilip banttan yayınlanması ile ilgili alternatif çözüm önerilerimizi neden kabul etmediniz?" dedi.

Fırtına, 'adli yıl açılış töreni'ne katılmayacağını bildirdiği yazılı metinde basın hürriyetinden bahseden İzmir Barosu Başkanı'nın tutumunun nezaketten uzak olduğunu belirterek, "Kim bilir belki 'katılmayacağım' dediği 'adli yıl açılış töreni'ne de katılabilir" diye konuştu.