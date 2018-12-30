Baro Başkanı Göğebakan'dan Yeni Yıl Mesajı

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, yeni yılla ilgili yazılı bir mesaj yayımladı.

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, yeni yılla ilgili yazılı bir mesaj yayımladı. Göğebakan, "Üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı geride bıraktık. Umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.



İyisiyle kötüsüyle, türlü ekonomik sıkıntıları ile, acı ve tatlısıyla çok çalıştığımız 2018 yılını geride bırakırken 2019'un tüm dünyaya ve ülkemize sağlık, mutluluk ve barış getirmesini dilediğini belirten Başkan Göğebakan, şunları söyledi:



"2018 yılı acı ve tatlı anılarıyla geride kaldı. Yeni bir yıl, yeni başlangıçlar ve umut demektir. 2019'un hukukun üstünlüğü ve demokrasinin vazgeçilmezleri olan, savunma hakkının kullanıldığı, adil yargılanmaya ilişkin kuşku ve endişelerin ortadan kalktığı, bağımsız yargı ile kuvvetler ayrılığı prensiplerinin hayata geçtiği bir yıl olmasını temenni ederim.2019 yılının hukuksal sıkıntılarının çözüme ulaştığı, toplumsal barışın sağlandığı, geleceğe daha umutla bakılan bir Türkiye olmasını dilerim. - ERZURUM

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