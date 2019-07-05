Baro Başkanı Han'dan 'Başbağlar' mesajı
1 saat önce
Malatya Baro Başkanı Enver Han, Başbağlar katliamı ile ilgili bir mesaj yayımladı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:33 Kaynak: İHA
Baro Başkanı Enver Han
, Başbağlar katliamı ile ilgili bir mesaj yayımladı.
Han, mesajında, "5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan Kemaliye
ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'nde 33 masum yurttaşımız vahşice katledilmiştir. Başbağlar katliamı insanlık tarihine kara leke olarak geçen, 26 yıldır dinmeyen acımız olmuştur. Milletimizin üzerinde oynanan karanlık oyunların ortaya konulduğu en açık örnektir. Yapılan bu saldırıda amaçlanan şey, ülkemizin kardeşliğini ortadan kaldırıp milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmaktır. Olayların üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen acısını ilk gün ki gibi yüreğimizde hissettiğimiz katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA
Fenerbahçe, Düzce kampında gençlere öncelik veriyor
Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi
Şarkıcı Derya Uluğ'un 3 Temmuz paylaşımından dolayı Akçaabat konseri iptal edildi
PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma