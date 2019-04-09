Son Dakika Haberleri: Baro Başkanı Han'dan Emniyete Ziyaret

Baro Başkanı Han'dan Emniyete Ziyaret

1 saat önce

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı Polis Haftası kutlamaları kapsamında makamında ziyaret ederek tebrik etti.

Baro Başkanı Han'dan Emniyete Ziyaret, System.String[]
Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı Polis Haftası kutlamaları kapsamında makamında ziyaret ederek tebrik etti.

Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayan Enver Han, İl Emniyet Müdürünün şahsında tüm Polis Teşkilatına görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Urhal, Baro Başkanı Han'a çalışmalarında başarılar diledi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:59 Kaynak: İHA
Malatya, Polis, Enver Han, Han, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya'da Korkutan Deprem! AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı Son Dakika! Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 18:03:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baro Başkanı Han'dan Emniyete Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]