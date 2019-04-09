Baro Başkanı Han'dan Emniyete Ziyaret
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Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı Polis Haftası kutlamaları kapsamında makamında ziyaret ederek tebrik etti.
Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı Polis Haftası kutlamaları kapsamında makamında ziyaret ederek tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:59 Kaynak: İHA
Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayan Enver Han, İl Emniyet Müdürünün şahsında tüm Polis Teşkilatına görevinde başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Urhal, Baro Başkanı Han'a çalışmalarında başarılar diledi. - MALATYA
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