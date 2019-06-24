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Baro Başkanı Han'dan İstanbul seçimi değerlendirmesi

9 dakika önce

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, yenilenen İstanbul seçimleri sonrası yaptığı açıklamada, "Adalet duygusu kazanmıştır" dedi.

Baro Başkanı Han'dan İstanbul seçimi değerlendirmesi, System.String[]
Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, yenilenen İstanbul seçimleri sonrası yaptığı açıklamada, "Adalet duygusu kazanmıştır" dedi.

Türk demokrasisin önemli bir sınav verdiğini dile getiren Baro Başkanı Enver Han, Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini Sayın Ekrem İmamoğlu büyük bir oy farkı ile kazanmıştır. Bu sonuç toplumda yeşeren adalet duygusunun en açık göstergesidir. YSK'nın haksız ve zorlama bir hukuki kararıyla topluma yön verilmeyeceği tekrar anlaşılmıştır. Biz Barolar yıllarca ve ısrarla adalet duygusunu zedelemeyin, hukukun üstünlüğünü tesis edin derken tam da bunu kastetmiştik." ifadelerine yer verdi.

Yargı sisteminde yapılacak reformların bir an önce Meclis mutabaktı ile yasalaşması gerektiğini ifade eden Han, "Halkın iradesinin masabaşında gasp edilemeyeceği görülmüştür. Sayın Ekrem İmamoğlu bileğinin hakkı ile bu seçimi kazanmıştır. Artık Türkiye siyaseti yeni bir döneme girmiştir. Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kutluyorum, başarılar diliyorum. Bu aşamadan sonra ülkemiz artık her yönü ile normalleşmelidir. Siyaset kurumu gerçek gündemine dönmeli halkımızın refahı için çalışmalıdır" ifadelerini kullandı. - MALATYA
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:41 Kaynak: İHA
Enver Han, İstanbul, Han, Güncel
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