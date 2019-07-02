Baro Başkanı Han'ın Sivas Katliamı mesajı
45 dakika önce
Malatya Baro Başkanı Enver Han, Sivas katliamının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
Baro Başkanı Enver Han
, Sivas
katliamının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Han, mesajında, Sivas katliamının büyük bir acı ve yıkım olduğunu belirterek, "Ülkemiz tarihine kara bir leke olarak geçen Sivas katliamının üzerinden 26 yıl geçmiştir. 2 Temmuz
1993 tarihinde Sivas'ta yapılan Pir Sultan Abdal
Şenlikleri sırasında Madımak Otelinin yakılması, 33 yazar, ozan ile düşünürün yanarak ve dumandan boğularak hayatlarını kaybetmesiyle sonuçlanan olaylar, ülkemiz tarihine kara bir sayfa olarak geçmiştir. Olayların bugüne kadar aydınlatılmamış olması kabul edilemez. Bu eylemin zaman aşımına uğramasının insan hakkı ihlali olduğu şüphesizdir. Bu katliam kutsal yaşam hakkına, milletimizin kardeşliği ve eşitliğine, yıllar süren aydınlanma, demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesine karşı bir harekettir. Sivas katliamı büyük bir acı ve yıkım olarak bu ülkenin ve toplumun yüreğinde kanamaya devam etmektedir. Bu katliamda hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA
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