Baro Başkanı Kapkaç görevi devraldı - Son Dakika

Zonguldak Baro Başkanlığına seçilen Av. Türker Kapkaç, eski Başkan Özel Eroğlu'ndan görevi devraldı.

Zonguldak'ta 65'inci olağan genel kurulunda baro başkanlığa seçilen Av. Türker Kapkaç adliye binasında yapılan törenle eski başkan Özel Eroğlu'ndan görevi devraldı. Başkan Kapkaç, eski Başkan Eroğlu'na katkılarından dolayı teşekkür ederek, günün anısına çiçek ve plaket takdim etti. Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, "Katkılarından dolayı eski başkanımız Özel Eroğlu'na teşekkür ediyoruz. Her zaman onun engin bilgilerinden yararlanacağız. Onu daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. O bizim üstadımız. Onunla çok iyi işler yaptık" dedi. - ZONGULDAK