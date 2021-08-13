Baro Başkanı olarak ilk yeminini yaptırdı - Son Dakika

Geçtiğimiz ay yapılan Düzce Barosu seçimlerinde çoğunluğun desteği ile seçilerek başkanlık koltuğuna oturan Av. Taner Çakır, Baro Başkanı olarak ilk yeminini yaptırdı.

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