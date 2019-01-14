Son Dakika Haberleri: Baro Başkanı Yentür;"Elazığspor'un Bütün Dosyalarını Üstlenmeye Hazırız"

Baro Başkanı Yentür;"Elazığspor'un Bütün Dosyalarını Üstlenmeye Hazırız"

1 saat önce

Elazığspor'a zor günlerinde destek olmak istediklerini belirten Baro Başkanı Mustafa Yentür, bütün dosyalarını üstlenmeye hazır olduklarını aktardı.

Baro Başkanı Yentür;
Elazığspor'a zor günlerinde destek olmak istediklerini belirten Baro Başkanı Mustafa Yentür, bütün dosyalarını üstlenmeye hazır olduklarını aktardı.

Elazığ Barosu Başkanı Mustafa Yentür, basın toplantısı düzenledi. Elazığ Adliyesi'nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Yentür, arzu edildiği takdirde Elazığspor'un bütün dosyalarını baro olarak almak istediklerini söyledi.

52 yıllık Elazığspor'un zor günler geçirdiğini anımsatan Başkan Yentür, "Kapanmanın eşiğine gelen, çözüm önerilerinin çözüm elde edemediği bu zor dönemde Elazığ Barosu olarak hukuki anlamda her konuda, kulübümüzün yanında olduğumuzu Elazığ kamuoyunun bilmesini istiyoruz.Kapanma çözüm değildir. Şehrin paydaşları ile her türlü lobi faaliyetinde katkı sunmaya hazırız. Ortak paydamız olan Elazığspor'un siyasete alet edilmeden, herkesin taşın altına elini koyarak Elazığspor'u ayakta tutmamız gerekir. Elazığspor'da ciddi bir tüzük eksikliğinin olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu konuda bütün çalışmalara Elazığ Barosu olarak katılmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz.Arzu edildiği takdirde Elazığsporumuz'un bütün dosyalarına baro olarak devralmaya, hukuki yardımda bulunmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:24 Kaynak: İHA

Elazığ, Mustafa Yentür, Elazığspor, Spor
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