Baro başkanları 150 metre yürüyüp, Anıtkabir'e çıktı (2) - Son Dakika

SONA ERDİ

Midibüslerle Anıtkabir'e geçen baro başkanlarına, burada çok sayıda avukat destek verdi. Aslanlı Yol'dan yürüyen avukatlar, mozeleye çıktı. Avukatlar, burada saygı duruşunda bulundu. Avukatlar, daha sonra dağıldı.