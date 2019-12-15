Baro başkanları, çocuk istismarı ve kadına şiddet konularını ele aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Baro başkanları, çocuk istismarı ve kadına şiddet konularını ele aldı - Son Dakika

Baro başkanları, çocuk istismarı ve kadına şiddet konularını ele aldı

6 saat önce

Ege, Marmara ve Akdeniz Genişletilmiş Bölge Baro Başkanları Toplantısı, 16 baro başkanının katılımıyla, Isparta Barosu'nun ev sahipliğinde yapıldı.

Baro başkanları, çocuk istismarı ve kadına şiddet konularını ele aldı, System.String[]

Ege, Marmara ve Akdeniz Genişletilmiş Bölge Baro Başkanları Toplantısı, 16 baro başkanının katılımıyla, Isparta Barosu'nun ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda, çocuk istismarı, kadına şiddet ve avukatlık mesleğinin sorunlarını ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.


16 baro başkanının bir araya geldiği Ege, Marmara ve Akdeniz Genişletilmiş Bölge Baro Başkanları Toplantısının gündem maddeleri kapsamında, çocuk hakları basın açıklaması, arabuluculuk, kamu avukatlarının sorunu, kişisel verilerin kullanılması, SGK stajyer avukatlara bilgi belge verilmemesi, yargı reformu-avukatlara ilişkin alanların azalması, çocukların cinsel istismarcıları ile evlendirilmesi, 12 baronun olağanüstü genel kurul çağrısına TBB'nin cevabı, ruhsat bekleme sırasında sağlık yardımından faydalanmamaları, kadın yönelik şiddete ilişkin İstanbul Sözleşmesine vurgu, keşif aralarına ilişkin sorunlar, Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikler konuları ele alındı.


Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile birlikte 16 baro başkanı, toplantının sonuç bildirgesinde, cinsel istismarcının mağdurla evlendirilmesi halinde cezasızlık getiren düzenleme girişimine tepki gösterilirken, kadına şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekildi. - MERSİN

Marmara, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:56 Kaynak: İHA
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