Baro başkanlarından, 'baro düzenlemesi' açıklaması - Son Dakika

Baro başkanlarından, 'baro düzenlemesi' açıklaması

ANKARA'da bir araya gelen 20 baro başkanı, TBMM Başkanlığı'na sunulan barolarla ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifine karşı olduklarını açıkladı.

ANKARA'da bir araya gelen 20 baro başkanı, TBMM Başkanlığı'na sunulan barolarla ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifine karşı olduklarını açıkladı.

Başkent'te otelde bir araya gelen 20 baro başkanı, Meclis Başkanlığı'na sunulan baro düzenlemesinin de içinde olduğu Avukatlık Kanun Teklifine ilişkin ortak açıklama yaptı. Amasya Baro Başkanı Ahmet Melik Derindere, 80 baro adına açıklama yaptığını ifade ederek, çoklu baro sisteminin baroları ayrıştırma amacı güttüğünü öne sürdü. Derindere, "Kamuoyunu günlerce 'barolar siyaset yapıyor' söylemiyle meşgul ettikten sonra ortaya konan çoklu baro projesi, esasında baroları siyaseten bölme, ayrıştırma amacını ortaya koymaktadır. Baroların siyasallaşması ya da daha doğru bir deyişle kutuplaşmasının asıl şimdi önü açılmaktadır" dedi.

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'MİTİNGE DAVET EDİYORUZ'

Düzenlemeye karşı olduklarını belirten Derindere, "80 baro olarak biz çoklu baroyu istemiyoruz. Bu düzenleme kimin için ve ne maksatla yapılmaktadır? Temsilde adalet için ortaya konan düşünceler ise gerçekçi değildir ve kabul edilemez. Bu taslak kanunlaşırsa 44 üyesi olan bir baromuz ile 4 bin 958 üyesi olan başka bir baromuz, Türkiye Barolar Birliği'nde temsilde 4'er delegeye sahip olacaklar. Bu ne demokrasi ne de temsilde adalet olguları ile bağdaşır. Bizler Türkiye'nin baroları olarak 3 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'de barolarımıza kayıtlı tüm meslektaşlarımızı Ankara'da yapılacak büyük savunma mitingine davet ediyoruz" ifadesini kullandı.


Amasya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:20 Kaynak: DHA

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