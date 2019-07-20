Baro başkanlarından 'Van Gölü Nefesimizdir' kampanyasına destek
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VAN'da bulunan 23 baro başkanı ile çok sayıda avukat, Van Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu 'Van Gölü Nefesimizdir' kampanyasına destek olmak için Van Gölü'nü gezdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:38 Kaynak: DHA
VAN'da bulunan 23 baro başkanı ile çok sayıda avukat, Van
Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu 'Van Gölü
Nefesimizdir' kampanyasına destek olmak için Van Gölü'nü gezdi.
Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek için üzerinde 'Van Gölü Nefesimizdir' yazılı tişörtler giyen avukatlara Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan
da eşlik etti. Gölün ardından Akdamar Adası'na yapılan ziyarette konuşan Başkan Ertan, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu denizin maviliği, buranın güzelliği dünyanın hiçbir yerinde yok. Memleketin her yeri ayrı bir güzellik. Bizlerin dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmesi için böylesi programlar oldukça önemlidir. Van Gölü nefesimizdir. Van Gölü bu coğrafyanın en önemli değerlerden biridir. Van Gölü coğrafyanın ve tarihin bize bir armağanıdır. Gölü, geleceğe bırakmak için korumalıyız. Van Gölü ciddi bir kirlilik ve tehlike ile karşı karşıya. Buna karşı önlemler almak için sürekli tedbirler ve kalıcı çözümler için çaba harcıyoruz. Van Gölü'nü korumak bizim boynumuzun borcudur. Sizlerin 'Van Gölü Nefesimizdir' demesi bizi onurlandıracaktır. Sizleri ağırladığımız için çok mutluyuz" diye konuştu. Van Baro Başkanı Zülküf Uçar ise "Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Bütün avukatlar olarak 'Van Gölü Nefesimizdir' diyoruz" dedi. Ardından toplu fotoğraf çektiren Özgökçe ve avukatlar, hep birlikte 'Van Gölü Nefesimizdir' sloganı attı.
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