Son Dakika Haberleri: Baro'dan Sokak Hayvanlarına Yiyecek

Baro'dan Sokak Hayvanlarına Yiyecek

1 saat önce

Kütahya Barosu, elverişsiz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıktı.

Baro'dan Sokak Hayvanlarına Yiyecek, System.String[]
Kütahya Barosu, elverişsiz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıktı.

Kütahya Barosu tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında olumsuz kış koşullarında yiyecek bulma zorluğu çeken sokak hayvanlarına yardım eli uzatıldı. Kütahya Baro Başkanı Avukat Ahmet Atam, Başkan Yardımcısı Ali Sevören, Yönetim Kurulu Üyeleri Buket Güngör, Hasan Kılıç, Ferhat Şentürk ve Kütahya Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Şeyma Özek ve yönetimi Kütahya'da muhtelif yerlere sokak hayvanlarının aç kalmaması adına yiyecek bıraktı.

Sosyal sorumluluk projesine katılan baro üyelerinin ilgisinden memnun odluğunu belirten Baro Başkanı Ahmet Atam, tüm üyelerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Kütahya, Güncel
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