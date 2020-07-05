Baro düzenlemesi görüşmeleri, Adalet Komisyonu'nda sürüyor - Son Dakika

Baro düzenlemesi görüşmeleri, Adalet Komisyonu'nda sürüyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda, barolarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri, 4'üncü gününde yeniden başladı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda, barolarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri, 4'üncü gününde yeniden başladı.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Partili Başkanvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı. Komisyon, barolara yönelik düzenlemeler içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere saat 14.00'te dördüncü kez toplandı. İlk 3 gün müzakerelerde teklifin 17 maddesi kabul edilmişti. Bugün 28 maddelik teklifi görüşmek üzere yeniden toplanan komisyonda 18'inci madde üzerinden görüşmelere başlandı. Komisyonun, gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor 0-0 berabere kaldı
Şampiyonluk yolunda kritik maç başladı! Canlı anlatım
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
MASKE DAĞITILDI

Öte yandan, komisyon girişinde milletvekillerine maske dağıtıldı. Toplantı da muhalefet partileri tam kadro yerlerini aldı.  Komisyonda iktidar sıralarında ise milletvekillerinin, 'sosyal mesafe' kuralına uyarak oturdukları dikkat çekti. Bazı CHP'li milletvekillerinin ise cep telefonlarından canlı yayın yaparak, komisyon görüşmelerini anlattığı gözlendi. Komisyon salonuna sınırlı sayıda basın mensubu alındı.

BARO BAŞKANLARININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Öte yandan düzenlemeye tepki gösteren 20 kadar baro başkanı, komisyon toplantısının 4'üncü gününde de TBMM önünde beklemeye devam etti. Meclis Çankaya kapısı önünde bekleyen baro başkanlarına, CHP'li bazı milletvekilleri de zaman zaman destek veriyor.


Yılmaz Tunç, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 14:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Baro düzenlemesi görüşmeleri, Adalet Komisyonu'nda sürüyor - Son Dakika

Son Dakika

16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:43 İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 08:12 Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Şampiyonluk yolunda kritik maç başladı! Canlı anlatım
20:10
Bakan Koca, sıkılmadan uyarmaya devam ediyor: Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz
20:08
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
19:24
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
18:52
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 21:05:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Baro düzenlemesi görüşmeleri, Adalet Komisyonu'nda sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]