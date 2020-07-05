Baro düzenlemesi görüşmeleri, Adalet Komisyonu'nda sürüyor - Son Dakika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda, barolarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri, 4'üncü gününde yeniden başladı.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Partili Başkanvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı. Komisyon, barolara yönelik düzenlemeler içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere saat 14.00'te dördüncü kez toplandı. İlk 3 gün müzakerelerde teklifin 17 maddesi kabul edilmişti. Bugün 28 maddelik teklifi görüşmek üzere yeniden toplanan komisyonda 18'inci madde üzerinden görüşmelere başlandı. Komisyonun, gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

MASKE DAĞITILDI

Öte yandan, komisyon girişinde milletvekillerine maske dağıtıldı. Toplantı da muhalefet partileri tam kadro yerlerini aldı. Komisyonda iktidar sıralarında ise milletvekillerinin, 'sosyal mesafe' kuralına uyarak oturdukları dikkat çekti. Bazı CHP'li milletvekillerinin ise cep telefonlarından canlı yayın yaparak, komisyon görüşmelerini anlattığı gözlendi. Komisyon salonuna sınırlı sayıda basın mensubu alındı.

BARO BAŞKANLARININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Öte yandan düzenlemeye tepki gösteren 20 kadar baro başkanı, komisyon toplantısının 4'üncü gününde de TBMM önünde beklemeye devam etti. Meclis Çankaya kapısı önünde bekleyen baro başkanlarına, CHP'li bazı milletvekilleri de zaman zaman destek veriyor.