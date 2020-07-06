Baro düzenlemesi komisyondan geçti - Son Dakika

Tartışmalı çoklu baro düzenlemesinin görüşmeleri Adalet Komisyonu'nda tamamlandı. 28 maddeden oluşan teklif 4 gün süren çalışmaların ardından Ak Parti ve Milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Teklife göre 5000'den fazla avukat bulunan illerde 2000 avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecek.

Bu haktan şu an için İstanbul, Ankara ve İzmir'e kayıtlı avukatlar yararlanabilecek.

Baroların isimlendirmeleri o ilin adlarıyla numaralandırılarak yapılacak.

Bir ilde birden fazla baro bulunması halinde adli yardım bürosu baroların eşit şekilde temsiliyle oluşturulacak.

Komisyondan geçen teklifle Türkiye Barolar Birliği'nin delege yapısında da değişiklik öngörülüyor.

Buna göre her baro Birlik Genel Kurulu'na başkanla birlikte 4 delege gönderecek.

Üye sayısı 5000'i aşan barolar ise ayrıca her 5000 avukat için bir delege daha gönderme hakkına sahip olacak.

Teklifin yasalaşması halinde tüm barolar Ekim ayında yönetim ve birlik delege seçimlerini yapacak. Aralık ayında ise Türkiye Barolar Birliği seçimli genel kurulunu gerçekleştirecek.

Yeni delege sistemiyle birliğin yeni yönetim, denetim ve disiplin kadroları seçilecek.

Düzenlemeyle avukatların resmi kıyafeti cübbe olarak belirlendi.

Avukatlar için yeni düzenleme

Böylece duruşma salonlarında avukatların giydiği kısa etek ya da başörtüsü gibi kıyafetler tartışma alanlarından çıkartılmış oldu.

Yine mesleğe yeni başlayan avukatlar ilk 5 yıllarında baro aidatlarını yarı oranda ödeyecek.

İHA)