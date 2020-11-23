'Baro kart' dolandırıcılığında 32 kişiye dava - Son Dakika

ANKARA'da, çeşitli yöntemlerle ele geçirdikleri hesaplardaki paraların takibinin yapılmaması için avukatların baro kartını kullanan çeteye yönelik soruşturmada 32 şüpheli hakkında dava açıldı.

Avukatların müvekkillerinden daha hızlı ve kolay bir şekilde ödeme almalarını sağlayan aynı zamanda kredi kartı gibi kullanılan 'Baro Kart' şirketi, bazı avukatların hesaplarına farklı hesaplardan yoğun para giriş çıkışı olduğunu tespit etti. 6 avukat işlemlerden haberlerinin olmadığını belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın başlattığı soruşturmada, çeşitli yöntemlerle ele geçirdikleri kişilerin banka hesaplarından boşalttıkları paraları, aralarında sahte icra takibi başlatarak, tuttukları avukatların baro kartlarına aktaran çeteye ulaşıldı. Baro kartı kullanan avukatların verdiği ifadede çete üyelerinin çalışma yöntemi deşifre edildi.

Buna göre; çete üyesi alacaklı olduğu gerekçesiyle diğer çete üyesi hakkında tuttuğu avukat aracılığıyla icra takibi başlatıyor. Sözde borçlu olan çete üyesi avukatı arayarak, icra takibini kaldırması halinde borcunu ödeyeceğini, bunun için baro kart numarasını istiyor. Olup bitenden haberi olmayan avukat, çete üyesine baro kartı bilgilerini veriyor. Çete üyesi de elektronik ortamda ele geçirdiği vatandaşların hesaplarından boşattığı parayı avukatın baro kartına aktarıyor. Avukat farkında olmadan müvekkilinin alacağını tahsil ettiğini sanarak, avukatlık ücretini aldıktan sonra parayı çete üyelerine veriyor. Soruşturma kapsamında bu yöntemi kullanan çetenin 32 üyesine ulaşıldı. Çetenin, bu yöntemle şu ana kadar şikayetçi olan vatandaşlardan 20'sinden 300 bin liradan fazla para dolandırdığı, bu yöntemle dolandırılan ancak şikayetçi olmayan yüzlerce kişinin daha olabileceği belirtildi.Soruşturma kapsamında şu ana kadar 32 şüpheli hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ididaname düzenlenerek dava açlıdı.