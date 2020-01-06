Barodan Başkan Ergün'e teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barodan Başkan Ergün'e teşekkür - Son Dakika

Barodan Başkan Ergün'e teşekkür

6 saat önce

Manisa Baro Başkanı Ali Arslan ve Başkan Yardımcısı İbrahim Üretken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek, Manisa Barosu'nun yeni hizmet binası için verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Barodan Başkan Ergün'e teşekkür, System.String[]

Manisa Baro Başkanı Ali Arslan ve Başkan Yardımcısı İbrahim Üretken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret ederek, Manisa Barosu'nun yeni hizmet binası için verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.


Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan ve Başkan Yardımcısı İbrahim Üretken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Manisa Barosu'nun yeni hizmet binasının kullanıma açılmasında verdiği katkılardan dolayı Başkan Ergün'e teşekkürlerini ileten Baro Başkanı Arslan, "Yılsonu itibari ile yeni hizmet binamızın inşaatı sonuçlandı. Binanın sonuçlanmasında sizlerin de büyük katkılarınız oldu. Çevre anlamında ve yeşil alanın boşaltılması anlamında büyük katkılarınız oldu. Bu anlamda sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Bu hizmet binası sadece baroya mahsus değil, bütün Manisalıların, vatandaşların kullanacağı bir alan oluşturuyoruz orada. 550 kişilik bir konferans salonumuz var. Güzel ve çok amaçlı bir salon. Sabit oturma düzeni olmadığı için arkasında mutfağı var. Önde sahnesi, kullanıma açık odaları, deposu salon içinde. Gerektiğinde yemek vermek gerektiğinde konser, seminer, panel düzenlemek mümkün olacak. Hepsini biz dolduramayacağımıza göre Manisalılar ile birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Binamızın üst kısmında güzel bir restoran alanı oluşturduk. 500 metrekare civarında. Manisalıların da hizmetine sunmuş olacağız. Herhalde Manisa'nın güzel mekanlarından birisi olacaktır. Etrafı açık hem dağı, hem Manisa'yı görebiliyorsunuz. Zamanında bitirilmesinde sizin büyük katkınız var. İnşallah iç dekorasyonu da biterse 5 Nisan Avukatlar Günü etkinliği hem de diğer etkinliklerimizin orada yapmaya başlamak istiyoruz" diye konuştu.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de tamamlanan yeni hizmet binasının hayırlı olması dileklerini iletirken, "Allah güle güle oturmak, kullanmak nasip etsin" dedi. - MANİSA

Cengiz Ergün, Ali Arslan, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:48 Kaynak: İHA
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