Son Dakika Haberleri: Barodan Hasar Danışmanlık Uyarısı

Barodan Hasar Danışmanlık Uyarısı

1 saat önce

Niğde Baro Başkanı Osman Çimen, vatandaşlardan hasar danışmanlık şirketleri yerine avukatlara başvurmalarını istedi.

Barodan Hasar Danışmanlık Uyarısı, System.String[]
Niğde Baro Başkanı Osman Çimen, vatandaşlardan hasar danışmanlık şirketleri yerine avukatlara başvurmalarını istedi.

Çimen, baroda düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, "Trafik kazalarında ya da başka şekillerde avukatın önüne geçerek, sigorta firmalarına ya da bu işin simsarlarına vatandaşlarımız kapılmasın, hak aramanın ya da savunmanın en temel unsuru avukattır." sözlerini hatırlattı.

Çimen, "Bakan Gül, ciddi bir konuya temas etti ve bizler de bu açıklamayı çok olumlu buluyoruz. Hasar danışmanlık şirketi adı altında simsarcılık ve komisyonculuk yapanlarla bir hak iddia edilemeyeceğini vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor. Hak aramanın ya da savunmanın en temel unsuru avukattır. Vatandaşlar, hasar danışmanlık şirketlerine itibar etmemeli, hak arayışlarında avukatlara başvurmalı." dedi.

Çimen, "Başvurudan avukat yasal vekalet ücretini alırken, danışmanlık şirketleri tahsil edilen paradan yüzde 25'den aşağı olmamak üzere haksız komisyon almaktadır. Yasal başvuru zorunluluğunda alınan paradan komisyon almaktadırlar. Niğde'de bu şirketler hakkında Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduk. Bu şirketlerden mağduriyeti olan vatandaşların da Niğde Barosuna başvurmaları halinde gerekli girişimlerde bulunmaya hazır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:08 Kaynak: AA

Adalet Bakanı, Abdulhamit Gül, Niğde, Güncel
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