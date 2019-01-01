Son Dakika Haberleri: Barodan Kırsalda Okuyan Öğrencilere Yeni Yıl Hediyesi

Barodan Kırsalda Okuyan Öğrencilere Yeni Yıl Hediyesi

1 saat önce

Muğla Barosu Muğla'nın farklı köy okullarında eğitim gören 50 öğrenciyi yeni yıl hediyeleri vererek sevindirdi.

Barodan Kırsalda Okuyan Öğrencilere Yeni Yıl Hediyesi, System.String[]
Muğla Barosu Muğla'nın farklı köy okullarında eğitim gören 50 öğrenciyi yeni yıl hediyeleri vererek sevindirdi.

Muğla Barosu toplantı salonunda Muğla'nın farklı köy okullarından çocuklarla bir araya gelen Muğla Baro Başkanı Avukat Cumhur Uzun, çocuklarla tek tek yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti ve birlikte çizgi film izledi. Muğla Barosu'nda başlatılan kampanya kapsamında toplanan hediyeler Başkan Uzun ve kampanyaya destek veren avukatlar tarafından çocuklara dağıtıldı.

Baro Başkanı Cumhur Uzun, konuşmasında, "Baro avukatların meslek örgütüdür. Avukatlar hukuk devletinde insanların haklarını mahkemelerde aramalarına yardımcı olurlar. Bir haksızlığa uğrayan olur ise avukatlar onlara yine mahkemelerde haksızlıklarının giderilmesi konusunda hukuken yardım ederler. Sizin sınıfta kaleminiz kaybolduğunda öğretmeninize gidip benim kalemim kayboldu onu bulabilir miyiz dediğiniz işe benziyor mu? Aslında size ait bir eşyanın yok olması nedeniyle onun bir yerlerden bulunması konusunda yardım talep etmiş olmuyor musunuz? İşte avukatlarda hak ihlaline uğramış insanların haklarını alma konusunda yardımcı oluyorlar" dedi.

Baro Başkanı Avukat Cumhur Uzun, konuşmasının ardından çocuklara görev yaparken giydikleri cübbeler hakkında da bilgi vererek "Bizim mesleğimizi yaparken giydiğimiz elbisemiz bu. Bunu mahkemelerde duruşmalara çıktığımız da giyiyoruz. Bunu aslında ne giydiğimiz belli olmaksızın tek bir renk, tek bir üniforma içinde ayırım olmadan adalet dağıtılması için yapıyoruz" diye konuştu.

Başkan Uzun, daha sonra çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Muğla, Güncel
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