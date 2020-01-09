'Barok Müzikten Türk Müziğine' - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Barok Müzikten Türk Müziğine' - Son Dakika Magazin

'Barok Müzikten Türk Müziğine'

14 dakika önce

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir repertuvarın seslendirileceği konserin müzik düzenlemelerini Sonat Serbest, sahne düzenlemesini ise Esra Serbest yaptı.

'Barok Müzikten Türk Müziğine', System.String[]

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir repertuvarın seslendirileceği konserin müzik düzenlemelerini Sonat Serbest, sahne düzenlemesini ise Esra Serbest yaptı.


Konserde İzmir DOB sanatçısı Ebru Kaptan ve TRT Antalya Radyosu sanatçısı Tayfun Yönlü solist olarak sahneye çıkacak.


Barok dönem müziğindeki duygu yoğunluğu, dinamik yapı ve gürlük gibi unsurların Türk Müziğinde karşılığını bulacağı belirtilen gecede, kemanda Fahrettin Arda ve Sibel Aydın, viyolada Sonat Serbest, viyolonselde Pelin Baysal Ateşok, kontrabasda Işık Kadir Kesin, klasik kemençede Gamze Yönlü, kanunda Ali Hordacı, udda Zehra Özçelik, gitarda Atahan Kaya, obuada Ufuk Soygürbüz, klarnette Arda Serindağ, neyde Oğuz Kaan Birhekimoğlu, perküsyonda Burak Tartop ve piyanistte Metin Kiper yer alacak.

Antalya, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:56 
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