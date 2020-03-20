Barolar acil önlem taleplerini bildirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barolar acil önlem taleplerini bildirdi - Son Dakika

Barolar acil önlem taleplerini bildirdi

6 saat önce

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, barolar olarak 9 madde halinde talepleri ilgili bakanlıklara bildirdiklerini söyledi.

Barolar acil önlem taleplerini bildirdi, System.String[]

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, barolar olarak 9 madde halinde talepleri ilgili bakanlıklara bildirdiklerini söyledi.


Başkan Aktürk, Dünyada yaşanan korona virüs salgını nedeniyle yaşanan süreçte alınan en önemli tedbirin insanların evlerinde bulunmalarını sağlamak olduğunu ifade ederek, "Adalet Bakanlığı ve HSK'nın bu süreçle ilgili karar ve önerilerinden, komisyonların ve mahkemelerin bu uygulamaya yönelik kararlarından, avukatların mesleki faaliyetlerinin hemen hemen tamamını evlerinden sürdüreceği anlaşılmaktadır. Alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermesi için de bu yöntemin zorunlu hale geleceği öngörülmektedir. Biz avukatlar için bu sürecin geçici de olsa ekonomik anlamda zor ve yıpratıcı olacağı açıktır." dedi.


Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan tedbirlere avukatlarla ilgili 9 maddenin de eklenmesinin zorunluluk olduğunu kaydetti.


Aktürk, 9 maddelik kararları şöyle sıraladı:


1-KDV, Muhtasar, KDV tevkifatı ve Geçici Vergi Beyannameleri ile 2019 yılı Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme sürelerinin 6 ay süre ile ertelenmesi.


2-SGK ve Bağ-Kur primlerinin Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesi.


3-SGK primlerini ödeyemediği için sistemden aktivasyon alamayan ve bu nedenle sağlık hizmetinden yararlanamayan avukatların da 3 ay süre ile sağlık hizmetlerinden faydalandırılması.


4-Avukatlık hizmetlerinin tamamında 6 ay süreyle KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi.


5-CMK ve Adli Yardım ödeneklerinin ivedilikle ödenmesi.


6- Maliye Hazinesi'nin ödemekle yükümlü olduğu beraat vekalet ücreti, tazminat ve benzeri ödemelerin idari başvuru aşamasında hemen gerçekleştirilmesi.


7- CMK ücretlerinin ödenmesinde duruşma tutanağı yerine baro tarafından görevlendirme yapıldığına ilişkin belge ile derhal ödeme yapılmasının sağlanması.


8-Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan avukatların bankalara olan kredi borçlarının, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenmesi.


9-Meslektaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketlerinin devreye alınmasının teşvik edilmesi, bankalar tarafından 6 ay sonra ödemeli faizsiz kredi imkanı sunulması gerekmektedir.


Yukarıdaki taleplerimizin ilgili Bakanlık ve kurumlarca değerlendirip, takip edilerek yerine getirilmesini talep ederiz. - ERZİNCAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:45 Kaynak: İHA

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