Barolar Birliği'nden Adli Yıl Açılış Töreninde "Sansür" Tepkisi

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Yargıtay'daki adli yıl açılış töreninde ilk konuşmacı olan TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın konuşmasının basın yayın organlarının faydalanması amacıyla kullanılan uyduya verilmediğini belirterek, "Bu durum ifade özgürlüğünün yanı sıra halkın haber alma ve basın özgürlüğü bakımından açıkça bir sansür anlamı taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

TBB; Yargıtay Başkanlığı Konferans Salonu'nda bugün düzenlenen adli yıl açılış töreninde TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın konuşmasının Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilen ve tek yetkili olduğu bilinen yayın sağlayıcı tarafından uyduya verilmediğini açıkladı.

Barolar Birliği'nin yaşanan bu olaya ilişkin bu akşam yaptığı açıklama şöyle:

"YAYIN SAATİ GELDİĞİNDE VE İLK KONUŞMACI OLAN TBB BAŞKANI KÜRSÜYE ÇIKTIĞINDA YAYININ UYDUYA VERİLMEDİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR"

"TBB Başkanı Avukat R. Erinç Sağkan, bugün (1 Eylül 2022) Yargıtay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine konuşmacı olarak katılmıştır. Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilen ve tek yetkili olduğu bilinen yayın sağlayıcı tarafından çekim ve canlı yayın işleri organize edilen açılış töreninde, tüm basın yayın organlarının faydalanması amacıyla uydu frekans bilgileri paylaşılmış ise de yayın saati geldiğinde ve ilk konuşmacı olan TBB Başkanı kürsüye çıktığında yayının uyduya verilmediği görülmüştür. TBB tarafından canlı olarak yayınlanmak istenen Birlik Başkanı konuşması bu nedenle paylaşılamamıştır. Öte yandan yayın, TBB Başkanı'nın konuşmasının bitmesinin ardından uyduya verilmiş ve isteyen kuruluşlar için canlı yayın imkanı doğmuştur.

"BU DURUM İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YANI SIRA HALKIN HABER ALMA VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ BAKIMINDAN AÇIKÇA BİR SANSÜR ANLAMI TAŞIMAKTADIR"

Bununla birlikte, gerek medya kuruluşlarından gelen istekleri karşılamak gerek kendi meslektaşlarımızla paylaşmak üzere talep ettiğimiz konuşma kaydı, Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilen yayın sağlayıcının yanı sıra ev sahibi Yargıtay tarafından da ellerinde kayıt bulunmadığı gerekçesiyle tarafımıza iletilmemiştir. Bu durum ifade özgürlüğünün yanı sıra halkın haber alma ve basın özgürlüğü bakımından açıkça bir sansür anlamı taşımaktadır.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALLERİNE ÖZEL VURGU YAPILMIŞ OLMASININ NE KADAR İSABETLİ OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

Bütün engellemelere rağmen cep telefonu ile hatıra amaçlı kaydedilen TBB Başkanı'nın konuşmasına ilişkin görüntüler, kendi olanaklarımızla bir video paylaşımı haline getirilerek sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyuna ulaştırılmıştır. Adli yıl açılışı gibi bir törende, yargının kurucu unsurlarından olan savunma makamının temsilcisinin konuşmasının dahi engellenmesi; TBB Başkanı'nın yeni adli yıl açılış konuşmasında ülkemizdeki ifade özgürlüğü ihlallerine özel vurgu yapmış olmasının ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha göstermiştir."