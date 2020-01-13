Barolar toplumsal şiddete karşı acil eylem planı hazırlıyor - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği'nde gerçekleştirilen Baro Başkanları Toplantısında, baro başkanlarınca, toplumsal şiddetle mücadele konusunda başlatılan seferberlik kapsamında acil eylem planı ve izlenecek yol haritası hakkında öneriler sunuldu bildirildi.



Mersin Barosu'ndan yapılan açıklamaya göre, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun açılışını yaptığı toplantının gündem maddeleri kapsamında, Yargı Reformu Strateji Belgesinin birinci paketinin değerlendirilmesi, takip eden paketler için yapılacak çalışmalar, toplumsal şiddetle mücadele konusunda başlatılan seferberlik kapsamında acil eylem planı ve izlenecek yol haritası hakkında öneriler, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan arabuluculuk sınavı, arabulucuların sicili ile özlük iş ve işlemlerinin TBB ve barolar tarafından yürütülmesi konusunda değerlendirme, karşı yan vekalet ücretlerinin yatırılması sırasında gelir tevkifatı yapılması, ücretli avukatların haklarının korunması bakımından meslek kurallarında değişiklik yapılması ve avukatlara ek sosyal güvenlik hizmetleri sağlanması konusunda kaynak oluşturulması, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında baroların yapması gerekenler ve avukatların bu konudaki sorumlulukları ele alındı.



Toplantıyı değerlendiren Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "Toplantıda, baroların ve avukatların meslek meseleleri kadar, ülke meselelerinde de etkin rol alması ve karşı duruş göstermesi gerektiğini vurguladık" dedi.



Toplumsal şiddetle mücadele konusunda başlattıkları seferberliğe, tüm baroların ve avukatların tam destek vermesi gerektiğini belirten Yeşilboğaz, "Toplumumuzda kadın, erkek, çocuk ve hatta hayvanlar bile şiddetin hedefi haline geldi. Zihniyet dönüşümünün sağlanıp şiddetin önlenmesi için, öncelikle toplumsal huzuru kemiren olguların ortadan kaldırılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.



Toplantıda özellikle, sigorta ve aracılık hizmeti verdiği iddia edilen aracı firmalarla hukuki mücadelenin kapsamı ve yöntemleri konuşularak, onlarla işbirliği yapan avukatların hukuki ve disiplin durumları değerlendirildi. Vatandaşın mağdur olmaması için bu tür firmalarla mutlaka mücadele edilmesi için çözüm önerileri masaya yatırıldı. - MERSİN