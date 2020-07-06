Barolara ilişkin düzenleme, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika

Barolara ilişkin düzenleme, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

BAROLARA yönelik düzenlemeler içeren 'Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

BAROLARA yönelik düzenlemeler içeren 'Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Değişiklik teklifi, avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde en az 2 bin avukatın imzası ile birden fazla baronun kurulmasını öngörüyor. Ayrıca, her baro Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Kurulu'nda 3 delege ve 1 başkanla temsil edilecek.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan 28 maddelik 'Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplanan TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti ve MHP'li vekillerin oyları ile kabul edilen kanun teklifi, Avukatlık Kanunu'nda köklü değişiklikler öngörüyor.

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ÇOKLU BARO

Teklife göre; avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde asgari 2 bin avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecek. Bu kapsamda, avukat sayısı dikkate alınarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de birden fazla baro kurulabilecek. TBB, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere Kurucular Kurulu'nu görevlendirecek. 4 kişilik Kurucular Kurulu, 2 bin avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacak. Kurul, tarafından toplanacak genel kurulda, yeni baronun yönetim kadrosu seçilecek. Seçim sonucunun da TBB'ye bildirilmesi üzerine baro, tüzel kişilik kazanacak. Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde barolar, tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacak. Mevcut barolar bir numaralı baro olacak.

İLK SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL

Kuruluşu tamamlanan baronun ilk seçimli olağan genel kurulu, kuruluşu takip eden ve son rakamı çift olan yılın ekim ayının ilk haftasında baro başkanının davetiyle toplanacak. Böylece tüm baroların seçimleri aynı tarihte yapılabilecek. Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB, ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacak. 6 ay içinde kuruluş için gerekli olan asgari avukat sayısı sağlanamazsa o baro tasfiye edilecek. Tasfiye işlemleri, son yönetim kurulu tarafından TBB'nin gözetim ve denetimi altında yapılacak. Tasfiye edilen baronun malları TBB'ye geçecek. Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolabilecek. Tüzel kişiliği sona eren baroların devam eden iş ve işlemleri bu baro tarafından yürütülecek.

BAROLARIN, TBB'DE TEMSİLİ

Teklif, baro ve TBB organlarının seçim usulünde bir değişiklik öngörmüyor. Her baro, TBB Genel Kurulu'nda, baro başkanı ile sabit 3 delege ve ilaveten her 5 bin avukat için ilave 1 delegeyle temsil edilecek. Kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm barolar için, baro organlarının seçimi, iki yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde, TBB organlarının seçimi ise dört yılda bir aralık ayı içinde yapılacak. Seçimler, sonu çift rakama tekabül eden yıllarda yapılacak.

Düzenlemeyle, adli yardım ve zorunlu müdafilik hizmetlerinin avukatlar arasında eşitlik ilkesi ile adil bir denge gözetilerek yerine getirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, birden fazla baro kurulan illerde, özel kanunlardan kaynaklanan kurul ve komisyonlara avukat görevlendirilmesinde, baroların eşit ve dönüşümlü temsili ilkesi esas alınacak.

KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ

Kanun teklifinde ayrıca, avukatların kılık kıyafetleri ile inanç ve yaşam tarzlarına yönelik mesleki engellerin kaldırılmasına yönelik maddeler yer alıyor.


Türkiye Bankalar Birliği, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 04:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Barolara ilişkin düzenleme, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika

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