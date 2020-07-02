Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda - Son Dakika

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

TBMM Adalet Komisyonunda, barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Adalet Komisyonunda, barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

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Adalet Komisyonu, Başkanvekili ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.

Komisyon toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, daha geniş alana sahip TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantı salonunda gerçekleştiriliyor.

Toplantıda, AK Parti ve MHP milletvekillerinin hazırladığı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçilmeden önce muhalefet milletvekilleri, görüşmelerin iptal edilmesini ya da salonun uygun hale getirilmesini istedi.

Yılmaz Tunç, Meclisteki en büyük komisyon salonunun Plan ve Bütçe Komisyonu salonu olduğunu ve toplantıya ilişkin tedbirleri aldıklarını, salonu fiziki mesafe kuralına göre düzenlediklerini ancak muhalefet milletvekillerince koltukların taşınması sonucu bu kuralın ihlal edildiğini söyledi.

Bunun üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, toplantının daha geniş salonda yapılmasını önerdiklerini hatırlatarak, söz isteyen bütün milletvekillerine söz verilmesini ve salonun uygun hale getirilmesini talep etti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ortamın sağlıklı olmadığını ve herkes için risk taşıdığını dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise AK Parti ve MHP milletvekillerince hazırlanan, önemli bir gündem haline gelen kanun teklifini görüşmek için toplandıklarını ifade etti.

Toplantı öncesinde salonun fiziki mesafeye uygun şekilde düzenlendiğini hatırlatan Turan, muhalefet milletvekilleri tarafından bu koltukların alındığını ve fiziki mesafe kuralının ihlal edildiğini söyledi.

Bunun üzerine Komisyon Başkanvekili Tunç, komisyon salonunun Kovid-19 tedbirlerine uygun hale getirilmesi için toplantıya ara verdi.

AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:35 Kaynak: AA

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