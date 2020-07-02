Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda - Son Dakika

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, barolara ilişkin kanun teklifinin, hukuk ve hukukçu kalitesini yükselteceğini belirterek, "Mesleğin ve meslektaşların önünü açacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, barolara ilişkin kanun teklifinin, hukuk ve hukukçu kalitesini yükselteceğini belirterek, "Mesleğin ve meslektaşların önünü açacak. Türkiye'yi alternatif ihtilaf çözme, arabuluculuk, tahkim ve mesleki kalitenin artması noktasında bir üst lige çıkaracak." dedi.

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TBMM Adalet Komisyonunda, AK Parti ve MHP milletvekillerince hazırlanan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Görüşmelere geçilmeden önce açılan usul tartışmasında muhalefet milletvekilleri, baro başkanlarının komisyon çalışmalarına katılmalarını istedi.

Daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, teklif sahibi olarak düzenleme hakkında komisyona bilgi verdi.

Avukatların mesleki kalitesinin artırılması ile hukukun kalitesinin yükselmesinin, baroların etkin çalışmalarına bağlı olduğunu vurgulayan Özkan, "Barolar varsa etkin ve yeterli avukatlık hizmeti var. Etkin ve yetkin avukatların verdiği hukuk hizmeti, savunma makamı varsa vatandaşlarımızın anayasal güvencesi olan savunma hakkının tam anlamıyla hayata geçtiği bir hukuk anlayışı var." dedi.

Özkan, AK Parti ve MHP olarak, adeta tabiat kanunları gibi mutlak anlamda en başarılı düzenleme yapılması arzusunda olduklarını, "öyle bir düzenleme yapalım ki Türkiye'nin ortak aklını teşkil etsin." anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Baroların, anayasa ve yasada belirtilen görevleri dikkate alındığında, günümüzde bu ihtiyaçları karşılayamadığının tespit edildiğini kaydeden Özkan, son 20 yıllık sürede artan avukat sayısının özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğunlaşmasının, barolarla meslek üyeleri arasında rabıtanın tamamen kopmasına neden olduğunu ifade etti.

- "Baroların üyeleriyle ilişkisi baro levhasına kayıttan ibaret"

Avukatlık Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 10 bin civarında olan avukat sayısının 13 kat artarak 130 binin üzerine çıktığına işaret eden Özkan, bu kapsamda İstanbul'daki avukat sayısının 50 bini, Ankara'daki avukat sayısının 20 bini, İzmir'deki avukat sayısının ise 10 bini zorladığını söyledi.

Baroların, artan avukat sayısı nedeniyle başta avukat stajyerlerin mesleğe hazırlanması ve eğitimine ilişkin görevlerini gerektiği gibi yerine getiremediğini ifade eden Özkan, avukatlık stajının sembolik ve şekli anlamda prosedürel bir işleme dönüştüğünü belirtti. Özkan, baroların üyeleriyle ilişkisinin, İstanbul, Ankara ve İzmir'de baro levhasına kayıttan ibaret kaldığını dile getirdi.

Özkan, artan avukat sayısının, baroların demokratik temsilini de tamamen ortadan kaldırdığını, avukatların seçimlerde sandıktan uzaklaşmasına neden olduğunu, baroyla irtibatlarını kopardığını ve bu kopuşun, barolar ve Türkiye Barolar Birliğinde demokratik temsile büyük zarar verdiğini anlattı.

İstanbul, Ankara ve İzmir barolarında sandığa teveccühün yüzde 40-45 oranında azalması nedeniyle ilgili barolardaki toplam avukatların ortalama yüzde 20'sinin oyunu alan ekibin, baro başkanlığı ve yönetimini aldığını söyleyen Özkan, bu oy oranıyla Türkiye Barolar Birliğinde yüzde 60 delegeyi belirlediğine işaret etti.

"Ankara, İstanbul ve İzmir'de birden çok baro kurulabilecek"

Düzenlemeyle avukat sayısı 5 binden fazla illerde asgari 2 bin avukatın bir araya gelerek yeni bir baro kurabileceğini belirten Özkan, "Bu şartlara göre bugün itibarıyla barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro yalnızca Ankara, İstanbul ve İzmir'de kurulabilecek. Her baro, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda, baro başkanı ile sabit üç delege ve ilaveten her 5 bin avukat için ilave bir delegeyle temsil edilecek." dedi.

Avukatların kıyafetleri nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmaması için düzenleme getirildiğine değinen Özkan, bu kapsamda avukatların inanç ve yaşam tarzı tercihleri nedeniyle mesleki engellerinin ortadan kaldırıldığını bildirdi.

Özkan, "Teklifimiz, mesleğin ve meslektaşların önünü açacak, hukuk ve hukukçu kalitesini yükseltecek, Türkiye'yi alternatif ihtilaf çözme, arabuluculuk, tahkim ve mesleki kalitenin artması noktasında bir üst lige çıkaracak, uluslararası farklı ihtilafların çözüm merkezi haline getirecek. Dünyada farklı hukuk sistemleriyle yarışan ve Türkiye'nin hukuk sistemini dünyanın parlayan bir sistemi haline getirecek barolar sistemini hukuk sistemimize kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Bu arada Özkan'ın konuşmaları sırasında AK Parti ile CHP'li milletvekilleri arasında "baro başkanlarının Meclis'e alınmaması" tartışması yaşandı.

Komisyon Başkanvekili Yılmaz Tunç, konuşmalara sürekli müdahale edildiğini belirterek, milletvekillerini uyardı.

AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 20:31 Kaynak: AA

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