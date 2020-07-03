Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda - Son Dakika

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, "Baroları bölerseniz avukatlar kamu yararı için çalışmayı bırakır ve ayrışır. Avukatlar değil, vatandaş zarar görür.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, "Baroları bölerseniz avukatlar kamu yararı için çalışmayı bırakır ve ayrışır. Avukatlar değil, vatandaş zarar görür." dedi.

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TBMM Adalet Komisyonunda, AK Parti ve MHP milletvekillerince hazırlanan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin geneli üzerinde milletvekili değerlendirmelerde bulundu.

CHP Çanakkale Milletvekili Erkek, baroların, iktidara muhalefet ettiği için siyaset yaptığının söylendiğini belirterek, baroların görevinin iktidarlara, kamu gücüne ve insan hakları ihlallerine karşı vatandaşı, bireyi korumak olduğunu söyledi.

Vatandaşların hukuksuzluk ve haksızlıkla karşılaştığında kendisini kamu gücünden çekinmeden serbestçe temsil edecek bağımsız avukatlar isteyeceğini söyleyen Erkek, "Baroları bölerseniz bunu yok edersiniz. Avukatlar kamu yararı için çalışmayı bırakır ve ayrışır hatta meslektaşlarımız bugün barolar içinde hangi siyasi görüşte olursa olsun bir meslektaş dayanışmasıyla hareket eder ve hukukun üstünlüğünü, insan haklarını tarihte olduğu gibi bugün de savunan avukatları birbirine düşman haline getirirsiniz, ayrıştırırsınız. Siyasi görüşlerine, etnik kökeni, mezhebine göre barolar kurulur." dedi.

Dünya genelinde çoklu baro olmadığını dile getiren Erkek, " Tokyo'da, Brüksel'de çok istisnai örnekler var. Onların da uygulaması çok farklı. Dünyada tekli baro esas. İspanya'da 83 il var, 83 il barosu var. Almanya'da 28 özerk baro var ve tüm avukatlar bunlara üye olmak zorunda. Avukatlıkta baro çok önemlidir. Bunu koparmayın yoksa vatandaşların hak ve özgürlük mücadelesi zayıflar. Avukatlar değil, vatandaş zarar görür." diye konuştu.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, kanun teklifinin geri çekilmesini istedi.

Avukatlar, hukukçular, üniversiteler ve toplumun tamamı dahil ederek demokratik bir yasa çalışması yapılması önerisinde bulunan Koç, "Toplum ancak bu şekilde mutlu olacak ve meslektaşlarımız duvarların dibinde oturmayacak." dedi.

"Avukat transferi mümkün olacak mı?"

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "Teklifle avukat transferi mümkün olacak mı ya da teklifte avukat transferini engelleyen bir madde var mı?" diye sordu.

Teklifin yasalaşması halinde hukuki olmanın ötesinde ahlaki sorunlara da neden olabileceğini savunan Aydoğan, "Avukatlık Kanunu'nu değiştirdik, bu kanun teklifini hayata geçirdik. Çoklu baro sisteminde avukatları değiştirme imkanı var. Bir baro iki bin sayısını tutturmak istiyor ya da o kentte rakibi olan baroyu bertaraf etmek, iki binin altına düşürmek, yok etmek istiyor. Teklifte buna ilişkin bir engel var mı? Bir bedel karşılığı ya da siyasi hamleyle avukat transferini engelleyebilecek misiniz? Hayır. Çünkü çalakalem teklif hazırladınız ve buraya getirdiniz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, "Baroları parçalamayı kafanıza koymuşsunuz. Öyle görünüyor. Yüzün üzerinde barocuklar oluşturma niyetindesiniz ama bu gazoz gibi hafife alınacak bir mesele değil." dedi.

"PKK yarın kendi barosunu kurarsa ne yapacaksınız?" diye soran Cesur, teklifin yasalaşması durumunda baroların siyasi partiye döneceğini, bundan yine baroların zarar göreceğini dile getirdi.

Komisyon Başkanvekili Yılmaz Tunç, toplantıyı, teklifin tümü üzerindeki görüşmelere devam etmek için bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 04:17 Kaynak: AA

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