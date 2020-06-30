Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (2) - Son Dakika

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (2)

Beş binden fazla avukat bulunan illerde asgari iki bin avukatla baro kurulabilecek.

Beş binden fazla avukat bulunan illerde asgari iki bin avukatla baro kurulabilecek.

ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı

TBMM Başkanlığına sunulan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, bir avukat, levhasında yazılı bulunduğu baro bölgesi dışında sürekli olarak avukatlık yapar veya disiplin cezası gerektiren bir eylemde bulunursa, bu tespiti yapan baronun yönetim kurulu tarafından bu konuda düzenlenecek tutanak, gereken işlem yapılmak üzere avukatın levhasında yazılı olduğu baroya gönderilecek.

Beş binden fazla avukat bulunan illerde asgari iki bin avukatla bir baro kurulabilecek.

Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile iki bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği dört kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliğine (TBB) verilecek. Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek. Kurucular kurulu en geç altı ay içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlayacak ve TBB'ye bildirecek.

Avukat sayısının iki binin altına düşmesi halinde TBB, barodan asgari avukat sayısının altı ay içinde sağlanmasını yazılı olarak isteyecek. Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse TBB, baronun tüzel kişiliğine son verecek ve son verme kararı TBB'nin resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolacak ve bunların devam eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından yürütülecek. Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından Birliğin denetim ve gözetiminde yapılacak ve kalan mal varlığı TBB'ye geçecek.

Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde TBB, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak.

Teklifle, tüm il barolarının genel kurullarının, baroların kuruluş tarihine bakılmaksızın, belirli bir düzen içinde ve aynı tarihlerde yapılması amaçlanıyor. Buna göre, tüm baro genel kurulları son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla iki yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde yapılacak.

Seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan baro başkanının yerine baro yönetim kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından, kalan süreyi tamamlamak üzere baro başkanı seçilecek.

Her baro, baro başkanı dahil en az dört delegeyle ve beş bin üyesi olan barolar bakımından ayrıca her beş bin üye için ilave bir delegeyle TBB Genel Kurulunda temsil edilecek.

Adli yardım bürosu baroların eşit temsili esas alınarak oluşturulacak

TBB Genel Kurulu baro seçimlerinin yapıldığı yılın aralık ayında, Ankara'da olağan toplantısını yapacak. TBB Yönetim Kurulu doğrudan veya en az 25 baronun yönetim kurullarının yazılı istemi üzerine, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağıracak ancak olağanüstü toplantıda seçim yapılamayacak.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacak. Büroda görevlendirme, o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak. Adli yardım bürosunun oluşturulmasına ve adli yardım hizmetinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar TBB Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Adalet Bakanlığınca onaylanan yönetmelikte gösterilecek.

Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli olan ancak baroya kaydını yaptırmak istemeyen avukat, durumu hakkında, o ildeki herhangi bir baroya bilgi verebilecek.

Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında; TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılacak.

Birden fazla baro kurulan illerde koruma kurullarına temsilci, hal hakem heyetleri ile il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak. Bu görevlendirmelere ilişkin esaslar TBB tarafından hazırlanan yönetmelikle belirlenecek.

(Bitti)

Türkiye Bankalar Birliği, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:03 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (2) - Son Dakika

Son Dakika

17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:38 Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:42 Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 14:24 Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 11:24 İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı 22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 22:17 Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
2. Lig'e düşen Eskişehirspor'un genç oyuncusu Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg'un gündeminde
17:45
Avusturya'da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden ırkçı lider istifaya çağrıldı
17:22
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
17:19
Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü
17:14
Şeytanın bile aklına gelmez! 5 kuruşları eriterek yaptıkları sahte altınları kuyumculara sattılar
17:13
Borsa İstanbul, salgın karamsarlığına rağmen 11 yılın en iyi performansına imza attı
17:11
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
17:04
Altının kilogramı 390 bin liraya geriledi
17:01
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
16:56
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 18:21:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]