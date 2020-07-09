Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, barolara ilişkin düzenlemeleri de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, barolara ilişkin düzenlemeleri de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi kabul edildi.

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Kabul edilen maddelere göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde baroya yazılma talebi herhangi bir baroya yapılabilecek.

Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlık stajının ikinci 6 aylık kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında gerçekleştirilebilecek.

Öte yandan, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın, teklifin birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşma sırasında, Şık ile AK Partili milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Şık'a, konuşması sırasında " Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği" gerekçesiyle disiplin cezası verilmesini istedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Ahmet Şık'ın Genel Kuruldan geçici olarak 2 birleşim çıkarma cezası verilmesini işleme aldı.

Şık'ın 10 dakikalık kürsüden savunma hakkını, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş kullandı.

Konuşmasının sonunda da Baş ile AK Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine Adan, birleşime ara verdi.

Aranın ardından Celal Adan, grup başkanvekilleriyle yapılan görüşme ile savunmadaki tutum ve davranışlar göz önünde bulundurularak, Şık'a, TBMM İçtüzüğü'nün 157'nci maddesine göre uyarı cezası verdiğini bildirdi.

Teklifin ikinci maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Adan, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Milletvekili, Ahmet Şık, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 01:27 Kaynak: AA

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