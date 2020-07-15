Barolara ilişkin kanun yürürlükte - Son Dakika

Avukatlık kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yeni Baro düzenlemesi Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Barolara ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Kanun baroların nasıl temsil edileceğini, kıyafet özgürlüğünü, yeni avukatlara kesenek indirimi gibi ana başlıklarda düzenleme içeriyor.

Kanuna göre, avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilecek. Avukat, aynı ilde birden fazla baro varsa herhangi birine kayıt olabilecek. Dört kişilik kurucular kurulu, iki bin avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacak.

(İHA)