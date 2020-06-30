Barolara ilişkin teklif TBMM'de (2) - Son Dakika

Barolara ilişkin teklif TBMM'de (2)

BASIN MENSUPLARININ SORULARINI CEVAPLADIAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis Başkanlığı'na sunulan 'baro ve barolar birliğinin yapısını değiştiren' yasa teklifine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından soruları cevapladı.

BASIN MENSUPLARININ SORULARINI CEVAPLADI

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis Başkanlığı'na sunulan 'baro ve barolar birliğinin yapısını değiştiren' yasa teklifine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından soruları cevapladı. Özkan, muhalefet partilerinin düzenlemeyle ilişkin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, dünden bugüne Türkiye'deki demokratikleşme çalışmalarıyla ilgili yaptıkları her reformun, bu tür siyasallaşma tartışmalarını gündeme getirdiğini söyledi. Özkan, "Türkiye bunları aşmalıdır. Bunları geçmişte önümüze tez olarak getirenler yapılan reformlar karşısında haklı ve doğru noktada olmadıklarını görmüştür" dedi.

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'KIYAFET ZORUNLULUĞU GETİRMİYORUZ'

Avukatların kılık ve kıyafeti konusundaki düzenlemenin detayının sorulması üzerine Özkan, Avukatlık Kanunu'nun 49'uncu maddesinin cübbe zorunluluğu getirdiğine işaret etti. Bu noktada daha önce Türkiye Barolar Birliği ve baroların hazırladığı bazı yönetmelikler bulunduğunu belirten Özkan, "Bu yönetmelikler kapsamında geçmişte maalesef avukatlar eteği, başörtüsü, yaşam tarzı, tercihi nedeniyle bazen hakimlerin, savcıların bazen de baroların lincine tabi tutuluyordu. Bunun mağduru özellikle kadın avukatlar oluyordu. Biz de dünyada evrensel anlamda var olan düzenleme neyse, demokratik anlamda bize katkı sağlayacak neyse insan hak ve özgürlükleri, mesleki haklar neyi gerektiriyorsa bunu yapalım dedik. Cübbeyi giydiği zaman cübbenin altında ne var ne yok, ne giymiş bu kimi ilgilendirir? Kimseyi. Bunun için cübbe giyme zorunluluğu baki kalmak üzere avukatların kılık kıyafetleriyle ekstra farklı, yaşam tarzını, düşüncesini, dünya görüşünü, inancını tehdit eder tarzda buna benzer tehditler, baskılar artık olmasın anlayışıyla düzenleme yapıyoruz. Bunun dışında bir kıyafet zorunluğu getirmiyoruz" diye konuştu.

'YARGI-BARO İLİŞKİSİNİ EN ÇOK ZEDELEYEN HADİSE'

Özkan, "AK Parti barosu, CHP barosu, yeşiller barosu gibi eleştiriler var. Bunun yargı sistemini zedeleyeceği söyleniyor. Siz böyle bir kaygı taşımıyor musunuz?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Acaba bugün İstanbul, Ankara ve İzmir baroları başta olmak üzere baro başkanları siyaset yaparken onların bu siyasi tavırları yargıyla ilgili münasebetlerinde bir olumsuzluğa neden olmuyor mu? Bu yeni barolar olacaksa bunlarda da oluyor olması lazım. Çünkü netice itibarıyla siyasi tavrı net olan ve özellikle bahsi geçen baroların inanç özgürlüğünden medeniyet değerlerimize ve özellikle farklı tartışmalı konularda Türkiye'nin maalesef doğrudan ve sadece siyasetinin gündemine giren konularda görüş beyan ediyor olmaları açıkçası bence yargı-baro ilişkisini en çok zedeleyen hadiselerdir."

'KAÇ KİŞİ GELDİ?'

Bir gazetecinin, "Bu kadar baro başkanı karşı çıkarken neden bu düzenlemeye ihtiyaç duyuldu?" sorusu üzerine Özkan, şöyle konuştu:

"Burası milli iradenin tecelligahı TBMM'dir. Burada yapılacak bir yasal düzenlemeyle ilgili elbette bütün konunun tarafları görüşlerini sunar. Barolar, hukuk STK'ları, avukatlar, vatandaşlarımız, herkesin görüşü toparlanır ve en nihayetinde karar verilir. 130 binden fazla avukatın bulunduğu Türkiye'de acaba yürüyen barolar, kaç kişi geldi? Belki de 130 kişilerdi. Biz de onları izledik. Elbette onların yaptığı bu faaliyetleri ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü konusunda bir hak olarak bu taleplerini kamuoyuyla paylaşacaklar."

'AVUKATLARIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE KATKI SAĞLAYACAK'

Çalışmalar sırasında, TBMM'de Türkiye Barolar Birliği temsilcileri, yönetimi ve barolardan 30 kişilik ekibi dinlediklerini anlatan Cahit Özkan, "Onların bu ziyaretlerinde yaptıkları öneri, teklif ve değerlendirmeler bağlamında bu paketin zenginleşmesi de söz konusu oldu. Elbette ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü olacak ancak bunların tamamı toparlandıktan sonra bizler parlamentoda da milli iradenin temsilcileri olarak, tüm siyasi parti grupları olarak milletten aldığımız yetkiyle bu noktada kararı vereceğiz. Bu karar da milletimiz adına, 83 milyonun menfaatine hukuk camiasının kalitesinin artırılmasına ve avukatların sorunlarının çözümüne inşallah katkı sağlayacaktır" ifadesini kullandı.

"Komisyon aşamasında muhalefetin önerileri olursa dikkate alır mısınız?" sorusuna da Özkan, "bugüne kadar ne kadar tartışmalı yasa olursa olsun, komisyonlarda ve Genel Kurul'da değişik siyasi partilerle müzakere etmek suretiyle pek çok kez değişikliğe uğrayabildi" yanıtını verdi.


Cahit Özkan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:59 Kaynak: DHA

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