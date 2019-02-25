Son Dakika Haberleri: Barrick Gold Madenci Newmont'u Almak İçin Teklifte Bulundu

Barrick Gold Madenci Newmont'u Almak İçin Teklifte Bulundu

1 saat önce

– Kanada merkezli altın madenciliği öncülerinden Barrick Gold, Newmont Mining'e bütün hisseleri karşılığında birleşme anlaşması teklifi sundu.

Barrick Gold Madenci Newmont'u Almak İçin Teklifte Bulundu, System.String[]
Kanada merkezli altın madenciliği öncülerinden Barrick Gold, Newmont Mining'e bütün hisseleri karşılığında birleşme anlaşması teklifi sundu.

Barrick'in teklifine göre bütün Newmont hissedarları, Newmont hisseleri karşılığında 2,5694 Barrick hissesi elde edecek ve birleşmenin ardından oluşacak şirketin yüzde 44.1'ine eski Newmont hissedarları, kalan yüzde 55.9'una da Barrick hissedarları sahip olacak.

Barrick Başkanı ve CEO'su Mark Bristow'a göre söz konusu birleşme, iki ülkenin Nevada'daki varlıklarının üreteceği 7 milyar dolarlık bir sinerjinin kapısını açacak. Bristow bunun yanında ayrıca birleşmenin, "Tier One altın varlıklarının bulunduğu dünyanın en büyük portföyü, olası büyümeyi ve sürdürülebilir hissedar gelirlerini destekleyen yüksek düzey nakit akışına sahip, dünyanın en büyük şirketini" oluşturacağını belirtti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:13 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi 1 Milyarlık TL'lik Derbi

Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi Kadın Amir, Polislerin Motivasyonunu Artırmak İçin Emniyete Strpizci Getirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 19:04:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barrick Gold Madenci Newmont'u Almak İçin Teklifte Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]