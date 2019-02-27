Son Dakika Haberleri: Barselona'da Turkcell Rüzgarı! (Vlog)

Barselona'da Turkcell Rüzgarı! (Vlog)

1 saat önce

Her yıl olduğu gibi bu yılda Mobil Dünya Kongresi'nde yer alan Turkcell, 5G başta olmak üzere kullanıcılara sunacağı birçok yeni hizmetini tanıttı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Mobil Dünya Kongresi'nde yer alan Turkcell, 5G başta olmak üzere kullanıcılara sunacağı birçok yeni hizmetini tanıttı. Bizde sizler için Mobil Dünya Kongresi'ndeki Turkcell'in standını gezdik. Peki, Turkcell MWC 2019 etkinliğinde neler tanıttı? Gelin, bu yeniliklere yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:15 Kaynak: Youtube

Mobil Dünya Kongresi, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Yenikadinda Gösterme, Genel
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