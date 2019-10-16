Barselona'da bağımsızlık yanlıları Katalan liderlere hapis cezası sonrası yeniden sokağa çıktı

İspanya'da polisin, Yüksek Mahkemenin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı gösteri düzenleyenlere müdahalesinde arbede yaşandı.



Katalonya özerk bölgesindeki 4 vilayetteki İspanya hükümeti binalarının yakınlarında, binlerce kişi gece nöbet tuttu. Bölgenin başkenti Barselona'daki nöbet sırasında bazı protestocuların güvenlik güçlerine maytap ve objeler fırlatması, binaların etrafındaki geçici çitleri tekmelemesi sonrası, polis göstericilere müdahale etti.