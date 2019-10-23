Barselona'da bağımsızlık yanlıları süs havuzuna sabun dökerek sembolik olarak kenti temizledi
1 saat önce
Barselona'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verilen hapis cezalarına karşı başlatılan gösterilerde eylemciler süs havuzuna sabun döktü.
Barselona'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verilen hapis cezalarına karşı başlatılan gösterilerde eylemciler süs havuzuna sabun döktü. Göstericilerin bu eylemi, sembolik olarak Barselona kentini temizleme anlamına geliyor
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:33
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