Son Dakika Haberleri: Barselona'da bağımsızlık yanlıları süs havuzuna sabun dökerek sembolik olarak kenti temizledi
Son Dakika Dünya Barselona'da bağımsızlık yanlıları süs havuzuna sabun dökerek sembolik olarak kenti temizledi

Barselona'da bağımsızlık yanlıları süs havuzuna sabun dökerek sembolik olarak kenti temizledi

1 saat önce

Barselona'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verilen hapis cezalarına karşı başlatılan gösterilerde eylemciler süs havuzuna sabun döktü.

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Barselona'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verilen hapis cezalarına karşı başlatılan gösterilerde eylemciler süs havuzuna sabun döktü. Göstericilerin bu eylemi, sembolik olarak Barselona kentini temizleme anlamına geliyor

Barselona'da bağımsızlık yanlıları süs havuzuna sabun dökerek sembolik olarak kenti temizledi

Barselona, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:33 
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