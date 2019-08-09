Son Dakika Haberleri: Barselona'da havaalanı çalışanı özel güvenlikçiler süresiz grevde
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Barselona'da havaalanı çalışanı özel güvenlikçiler süresiz grevde

1 saat önce

İspanya'nın Barselona kentinde bulunan El Prat Havalimanı'ndaki özel güvenlikçiler, süresiz greve başladı.

Barselona'da havaalanı çalışanı özel güvenlikçiler süresiz grevde, System.String[]
İspanya'nın Barselona kentinde bulunan El Prat Havalimanı'ndaki özel güvenlikçiler, süresiz greve başladı.
El Prat Havalimanı'nda çalışan yaklaşık 500 özel güvenlikçi, çalışma şartlarında iyileştirme ve maaş zammı taleplerinin, bağlı oldukları Trablisa firması tarafından kabul edilmemesi üzerine greve gitti.
Günlük yaklaşık bin uçuşun yapıldığı havalimanında, özel güvenlikçilerin grevinin yaz döneminin yoğunluğundan dolayı binlerce yolcuyu etkilemesi bekleniyor.
Katalonya Valiliği, greve giden özel güvenlikçilerin yasa gereği yüzde 90 asgari hizmeti garanti etmesi gerektiğini açıklasa da sendika temsilcileri, havalimanı personelinden bazılarının tatilde olmasından dolayı bu oranın altında hizmet verebileceklerini söyledi.
Diğer yandan İspanyol basınında yer alan haberlerde, El Prat Havalimanı'ndaki grevin ilk gününde, şu ana kadar her şeyin normal gittiği belirtildi.
Özel güvenlikçilerin son olarak iki yıl önce yaptıkları grevde, havalimanındaki güvenlik kontrol bölgelerinde uzun kuyruklar oluştuğu ve ciddi sorunlar yaşandığı hatırlatılarak, benzer görüntülerin önümüzdeki günlerde olabileceği uyarısında bulunuldu.
El Prat Havalimanı'nda, iki hafta önce de İberia Havayolu Şirketine bağlı yer hizmetleri personeli greve gitmişti.
Barselona, İspanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:02 Kaynak: AA
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