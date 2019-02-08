Barselona'da İki Tren Çarpıştı En Az 1 Ölü

- Barselona'da iki tren çarpıştı en az 1 ölüBARSELONA - SERKAN BAYAR BARCELONA - İspanya'nın Barcelona kentinde iki trenin çarpışması sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı Barselona'da iki banliyö treni çarpıştı.

- Barselona'da iki tren çarpıştı en az 1 ölü



BARSELONA - SERKAN BAYAR

BARCELONA - İspanya'nın Barcelona kentinde iki trenin çarpışması sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı

Barselona'da iki banliyö treni çarpıştı. Kaza sonucu en az bir ölü kişi hayatını kaybederken 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yerel saatle 18: 00 sularında meydana gelen kaza Gastellgal'nin eski durağının bitiş noktasında meydana geldi. Kaza nedeniyle seferler iptal edildi.

Acil Durum Hizmetleri'nin de olay yerine geldiği belirtildi.

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